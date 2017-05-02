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Кикбоксеры КР завоевали восемь золотых медалей на Чемпионате Азии

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/kikbok...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423652-ru.html

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Юный шахматист Султай Чынгыз завоевал бронзу школьного чемпионата мира

2 мая 2017, 12:15       Комментарии

В Ашхабаде (Туркмения) прошел Чемпионат Азии по кикбоксингу по версии WAKO. Кыргызстан представили 28 спортсменов.
Как сообщили K-News в федерации кикбоксинга КР, по итогам состязания кыргызстанские кикбоксеры завоевали восемь золотых медалей.
Так, в категории фулл-контакт золото завоевали Аваз Аманбеков (57 кг) и Муса Паншаров (54 кг). В разделе лоу-кик победителями стали Шерзод Кабутов (54 кг) и Чынгыз Бегматов (57).
В категории К-1 среди девушек лучшей оказалась кыргызстанка Бахтыгуль Абдисаламова (48 кг). Среди мужчин в этой же дисциплине золото досталось Саидислом угли Рахимжону (57 кг).
Спортсмен Рустам Ибрагимов (60 кг) завоевал золото сразу в двух категориях – лоу-кик и фулл-контакт.
1 of 11 На чемпионате, всего у Кыргызстана 8 золотых, 11 серебряных и 12 бронзовых медалей.

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