Кикбоксеры КР завоевали восемь золотых медалей на Чемпионате Азии

2 мая 2017, 12:15 Комментарии

В Ашхабаде (Туркмения) прошел Чемпионат Азии по кикбоксингу по версии WAKO. Кыргызстан представили 28 спортсменов.

Как сообщили K-News в федерации кикбоксинга КР, по итогам состязания кыргызстанские кикбоксеры завоевали восемь золотых медалей.

Так, в категории фулл-контакт золото завоевали Аваз Аманбеков (57 кг) и Муса Паншаров (54 кг). В разделе лоу-кик победителями стали Шерзод Кабутов (54 кг) и Чынгыз Бегматов (57).

В категории К-1 среди девушек лучшей оказалась кыргызстанка Бахтыгуль Абдисаламова (48 кг). Среди мужчин в этой же дисциплине золото досталось Саидислом угли Рахимжону (57 кг).

Спортсмен Рустам Ибрагимов (60 кг) завоевал золото сразу в двух категориях – лоу-кик и фулл-контакт.

1 of 11 На чемпионате, всего у Кыргызстана 8 золотых, 11 серебряных и 12 бронзовых медалей.