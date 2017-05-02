Депутаты просят рассмотреть главу ГУПМ на соответствие занимаемой должности

2 мая 2017, 11:49 Комментарии

Сегодня, 2 мая, на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству, депутаты рассматривают информацию правительства о безопасности дорожного движения и о внедрении комплекса видеонаблюдения, фото- и видеофиксации в городах Ош и Бишкек.

В ходе обсуждения вопроса депутат от фракции СДПК Торобай Зулпукаров возмутился отсутствием главного патрульного милиционера Эркина Баева.

По его словам, Баева несколько раз приглашали на заседания комитета, однако тот ни разу не пришел, каждый раз находя предлог.

В свою очередь глава комитета Марат Аманкулов также поддержал коллегу, сообщив, что Министерство внутренних дел должно рассмотреть начальника ГУПМ КР на соответствие занимаемой должности.

"Данный вопрос рассматривался также на заседании Совета безопасности. Я ни разу его не видел. Мы рассматриваем важный вопрос безопасности граждан. В решении комитета также будет обращено внимание и на соответствие занимаемой должности главы ГУПМ", - сказал Аманкулов.