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В Ошской области за выходные остановили волну скотокрадства

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359212_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423650-ru.html

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2 мая 2017, 11:51       Комментарии

В минувшие выходные в Ошской области сотрудники милиции раскрыли сразу пять фактов кражи домашнего скота. В органы внутренних дел обратились несколько граждан из Алайского и Чон-Алайского районов с заявлением о похищении 12 лошадей и пяти ослов.
По подозрению в скотокрадстве через время были задержаны трое местных жителей в возрасте 21-го, 23-х и 25 лет.
Затем милиция раскрыла кражу теленка и двух ослов у 65-летнего жителя Араванского района. Преступниками оказались местные жители 25-ти и 48 лет.
А также был выявлен еще ряд признаков скотокрадства. В настоящее время все собранные материалы и подозреваемые переданы в следственные подразделения, проводятся соответствующие проверки.

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