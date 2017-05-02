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Комитет ЖК одобрил присвоение статуса села населенным пунктам трех областей

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359223_ko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423649-ru.html

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В парламенте предлагают провести общую инвентаризацию населенных пунктов КР

2 мая 2017, 11:57       Комментарии

Сегодня, 2 мая, комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша рассмотрел проект закона об отнесении некоторых населенных пунктов Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областей к категории села.
В ходе обсуждения депутат Масалиев поинтересовался, были ли эти земли, где уже живут люди, выданы законно или же освоены путем захвата. Он отметил, что если узаконить те земельные участки, которые уже были выданы другим, то в будущем это может превратиться в большую проблему.
На что директор Госагентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений Джумагуль Эгамбердиева ответила, что эти земли были выделены айыл окмоту еще в 1995 году, и с тех пор люди там живут. Однако она не смогла ответить на вопрос о законности выделенных земель.
Депутаты попросили представить ответы к пленарному заседанию Жогорку Кенеша. По итогам обсуждения комитет поддержал законопроект во втором чтении.

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