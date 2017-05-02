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Почти 100% школ Бишкека оснащены камерами видеонаблюдения

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359224_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423648-ru.html

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В ЖК предлагают заложить в бюджет средства на установку видеонаблюдения во всех школах КР

2 мая 2017, 12:08       Комментарии

Сегодня, 2 мая, на заседании комитета парламента по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству депутат от фракции "Бир Бол" Кубанычбек Жумалиев поинтересовался у главы Минобразования о количестве камер видеонаблюдения в школах страны.
На это Гульмира Кудайбердиева ответила, что на установку камер не предусмотрены средства в бюджете.
"Мы не можем обязать школы установить камеры видеонаблюдения в связи с тем, что на это не предусмотрены средства из бюджета. Все камеры устанавливаются за счет средств спонсоров и родителей. В Бишкеке почти 100% школ обеспечены камерами", - сказала Кудайбердиева.
В свою очередь парламентарий попросил внести предложение в ЖК о выделении средств на установку камер видеонаблюдения.
"В школах происходит дедовщина. Ни один угол не должен оставаться без присмотра. От установки камер напрямую зависит безопасность наших детей. Подсчитайте необходимую сумму и мы заложим ее в бюджет следующего года", - сказал Жумалиев.

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