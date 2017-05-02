Почти 100% школ Бишкека оснащены камерами видеонаблюдения

2 мая 2017, 12:08 Комментарии

Сегодня, 2 мая, на заседании комитета парламента по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству депутат от фракции "Бир Бол" Кубанычбек Жумалиев поинтересовался у главы Минобразования о количестве камер видеонаблюдения в школах страны.

На это Гульмира Кудайбердиева ответила, что на установку камер не предусмотрены средства в бюджете.

"Мы не можем обязать школы установить камеры видеонаблюдения в связи с тем, что на это не предусмотрены средства из бюджета. Все камеры устанавливаются за счет средств спонсоров и родителей. В Бишкеке почти 100% школ обеспечены камерами", - сказала Кудайбердиева.

В свою очередь парламентарий попросил внести предложение в ЖК о выделении средств на установку камер видеонаблюдения.

"В школах происходит дедовщина. Ни один угол не должен оставаться без присмотра. От установки камер напрямую зависит безопасность наших детей. Подсчитайте необходимую сумму и мы заложим ее в бюджет следующего года", - сказал Жумалиев.