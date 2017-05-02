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В ЖК поддержали восстановление сроков исковой давности для предпринимателей

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359210_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423647-ru.html

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2 мая 2017, 12:16       Комментарии

Сегодня, 2 мая, комитет парламента по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту рассмотрел проект Закона "О внесении изменений в Гражданский кодекс Кыргызской Республики".
По словам докладчика Алмамбета Шыкмаматова ("Ата Мекен"), суть законопроекта - в предоставлении юридическим лицам и предпринимателям права на восстановление срока исковой давности.
"В Гражданском кодексе такие права есть только у физических лиц, а юридические лица и предприниматели этого лишены. Такой избирательный подход противоречит Конституции", - добавил он.
В ходе обсуждения депутат Курманбек Зулушев спросил, не будут ли из-за этих норм загружены работники судебной системы.
На что Шыкмаматов ответил, что из-за загруженности судей не нужно лишать людей законных прав.
По итогам обсуждения комитет поддержал данный законопроект.

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