"Фергана": Узбекский сум девальвировал до 8000 сумов за доллар США

2 мая 2017, 11:48 Комментарии

"Фергана": Реальный курс доллара в Узбекистане (курс "черного рынка") достиг, а местами превысил психологическую отметку - 8000 сумов. Как передают источники "Ферганы", утром 30 апреля в среднем по стране стоимость одного доллара США составила 7950 сумов (покупка) и 8010 сумов (продажа).

Таким образом, в течение марта и апреля 2017 года национальная валюта Узбекистана подешевела относительно американского доллара более, чем на 12 процентов.

Ранее "Фергана" разъясняла, что в Узбекистане действуют четыре курса валюты: официальный - устанавливается Национальным банком внешнеэкономической деятельности, отталкиваясь от назначенного Центральным банком (самый низкий курс); биржевой - определяется в ходе "торгов" на Республиканской валютной бирже Узбекистана; "клиринговый", формирующийся на товарно-сырьевой бирже; "черный рынок" валюты для населения и мелких предпринимателей. Когда Шавкат Мирзиеев еще был исполняющим обязанности президента, его команда анонсировала либерализацию валютной политики.