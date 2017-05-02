Премьер С.Жээнбеков с рабочей поездкой находится в Джалал-Абадской области

2 мая 2017, 11:51 Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. Премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков с двухдневной рабочей поездкой находится в Джалал-Абадской области. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР.

Глава Правительства ознакомится с готовностью и работой по профилактике чрезвычайных ситуаций, состоянием и ходом строительства ряда инфраструктурных и социальных объектов.

В частности, С.Жээнбеков ознакомится с ходом реконструкции дамбы № 12 в Сузакском сельском округе, дамбы № 4 в с.Благовещенск Сузакского района, осмотрит состояние дамбы на реке Кара-Ункур в с.Сакалды Ноокенского района и ознакомится с последствиями оползня в с.Туштук Кара-Жыгач в городе Майлуу-Суу и в с.Курбу-Таш Узгенского района Ошской области.

Также глава правительства осмотрит дорогу, соединяющую села Тайгараев и Тош-Кутчу Сузакского района, ознакомится с проектом по асфальтированию улицы Барпы сейил, улицы Токтогула, с ходом строительства подземного перехода на пересечении улиц Ленина и Нагимы Айтматовой в городе Джалал-Абад, осмотрит состояние моста Кокчогоз на реке Кара-Ункур и моста в с.Чкалов Базар-Коргонского района.

Кроме того, Премьер-министр осмотрит, среднюю школу № 18 "Манас-1000" и среднюю школу № 6 в городе Джалал-Абад.

Накануне Глава Правительства Сооронбай Жээнбеков 30 апреля и 1 мая, посетил и встретился с местными жителями сел Аюу и Жалпак-Таш Узгенского района Ошской области, где накануне сошел оползень.