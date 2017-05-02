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CNN: сотрудница ФБР вышла замуж за террориста ИГ

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/cnn-sotru...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423644-ru.html

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2 мая 2017, 11:59       Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. Сотрудница ФБР, которой поручили участвовать в расследовании в отношении боевика террористической группировки "Исламское государство" (ИГ), уехала в Сирию и вышла за террориста замуж, передает телеканал CNN.
Переводчица Даниэла Грин солгала руководству о том, куда намерена направиться, и предупредила мужа Дениса Касперта о расследовании. Грин вышла замуж за Касперта в 2014 году, но СМИ об этом стало известно только сейчас.
По данным телеканала, через несколько недель Грин признала, что совершила ошибку, и вернулась в США, где ее арестовали. Грин согласилась сотрудничать с властями. Ее приговорили к двум годам тюремного заключения. Летом прошлого года она вышла на свободу.
В октябре 2015 года телеканал CNN сообщил, что 39-летнего Касперта ликвидировали в ходе налета американской авиации в Сирии. Ранее Госдеп США внес Касперта в список особо опасных международных террористов. По данным ведомства, бывший рэпер из Германии присоединился к ИГ в 2012 году и служил пропагандистом и вербовщиком группировки. Он несколько раз фигурировал в видеороликах ИГ* и один раз появился в кадре с отрезанной головой в руках.
Источник РИА Новости

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