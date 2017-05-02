В г.Джалал-Абад прошел семинар для женщин - религиозных лидеров

2 мая 2017, 12:04 Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. В г.Джалал-Абад 28-29 апреля по инициативе фонда "Ыйман" прошел семинар для женщин, посвященный роли женщин в предупреждении идеологии насильственного экстремизма и радикализма. Об этом сообщает пресс-служба фонда "Ыйман".

Семинар был организован совместно с Государственной комиссией по делам религий КР (ГКДР). В двухдневном семинаре участвовали представительницы различных религиозных учебных заведений, фондов, благотворительных организаций. Каждая из них является лидером в своих сообществах и вносит ощутимый вклад в противодействие идеологии насильственного экстремизма на местах.

На открытии семинара принял участие председатель ГКДР Эргешов Зайырбек. В своем выступление он отметил о важности роли женщин-лидеров практикующих религию при работе на местах с женщинами, у которых низкая грамотность в вопросах религии.

В ходе семинара представители ГКДР рассказали участницам подробно о Концепции государственной политики Кыргызской Республики в религиозной сфере на 2014-2020 годы. Так же о ближайших планах в религиозной сфере: "Планируется запустить пилотный проект в школах "История религиозной культуры". Так как молодежь получает искаженную версию о ценностях религий, нам необходимо предпринять меры по предотвращению распространения подобных негативных идеологий путем поднятия уровня знаний населения", - сказала руководитель аналитического отдела ГКДР КР Исаева Гульназ.

На второй день семинара эксперт в вопросах насильственного экстремизма и терроизма, полковник милиции Жээнбеков Эмиль раскрыл основные аспекты терроризма, экстремизма и радикализма, а также активно обсуждались проблемы экстремизма, с которыми участницы семинара сталкиваются на местах.

"Во время встречи с женскими лидерами звучало много вопросов и интересных предложений, много новых идей, каждая участница встречи старалась подать свое видение дальнейшего решения проблем. Мы еще раз убедились в том, что женщины располагают огромным потенциалом в этой сфере. Проанализировав результаты нашей работы, мы решили создать и реализовать совместные программы для формирования у женщин глубоких знаний в области религиозных отношений и повышения их потенциала в предотвращении конфликтов. Таким образом, нам предстоит серьезная задача — выработать собственный стиль, механизм совместного реагирования на современные угрозы", - отметил Жээнбеков Эмиль.

Гульсара Каримова – руководитель женского отдела Джалал-Абадского казыята, участница семинара, поблагодарила фонд за проведение данного мероприятия и поделилась своими впечатлениями: "Первый раз участвую в таком семинаре. Получила очень много важной информации. Лично я не могла понять точно, отличить радикализм от терроризма и экстремизма. Сегодня подробно рассмотрели эти вопросы. Я уверена, что таких как я женщин очень много, которые еще не разобрались в сущности этих вопросов и терминологий. В дальнейшем хотелось бы еще принять участие на подобных семинарах, на которых будут рассматриваться все эти вопросы намного детальнее и обширнее. Хочу поблагодарить организаторов и лекторов за проведенный семинар".

Отметим, это второй семинар для женщин, проведенный фондом "Ыйман". Ранее семинар проводился в Чолпон-Ате.