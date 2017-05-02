На берегу озера Иссык-Куль пройдет акция по сбору мусора

2 мая 2017, 12:10 Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. На прибрежных участках Иссык-Куля 5 мая пройдет акция по сбору мусора "Таза Иссык-Куль". Об этом сообщают организаторы.

Мероприятие посвящено началу туристического сезона и проводится в рамках международной ярмарки туризма 2017.

Основная цель мероприятия заключается в привлечении внимания общественности к проблеме несанкционированных и стихийных свалок в биосферной территории Иссык-Куле.

Программа акции предусматривает конкурсы и викторины с призами для самых активных участников. В этом году в уборке примут участие звезды кыргызской эстрады, известные блогеры и активисты.

В акции, ставшей уже ежегодной традицией, примут участие более 100 волонтеров.

"Мы приглашаем всех проявить активность, показать обществу свою социальную ответственность и солидарность в сохранении чистоты на территории озера Иссык-Куль", - отмечают организаторы.

Сбор участников состоится с 07:00 по 08:00 возле гостиницы "Достук". В рамках акции активисты очистят прибрежные зоны г.Чолпон-Ата и с.Бостери. Организаторы обеспечат волонтеров транспортом и обедом на свежем воздухе.

"Таза Иссык-Куль" – это долгосрочный проект, направленный на привлечение внимания общественности к проблеме загрязнения озера. Инициаторами проекта является ОФ "Экодеми".

За дополнительной информацией обращаться по телефону +996 (707) 877 - 008, ОФ "Экодеми".