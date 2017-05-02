Доллар США: 67.5000 (+0.2575) 
Евро: 73.5818 (+0.2303) 
Золото: 40.69 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Кикбоксеры КР завоевали восемь золотых медалей на Чемпионате АзииКикбоксеры КР завоевали восемь золотых медалей на Чемпионате АзииПочти 100% школ Бишкека оснащены камерами видеонаблюденияПочти 100% школ Бишкека оснащены камерами видеонаблюдения

На берегу озера Иссык-Куль пройдет акция по сбору мусора

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/na-beregu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423642-ru.html

Похожие новости

В августе в Кыргызстане пройдет международная конференция по вопросам Ислама и дерадикализации общества

В Кыргызстане пройдет международная конференция, посвященная вопросам ислама и дерадикализации общества

На берегу Иссык-Куля планируется большой субботник

Таксист вез беременную и попал в ДТП — девушка родила

Министр К.Боронов проинспектировал ход предупредительных работ на берегу реки Чу

2 мая 2017, 12:10       Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. На прибрежных участках Иссык-Куля 5 мая пройдет акция по сбору мусора "Таза Иссык-Куль". Об этом сообщают организаторы.
Мероприятие посвящено началу туристического сезона и проводится в рамках международной ярмарки туризма 2017.
Основная цель мероприятия заключается в привлечении внимания общественности к проблеме несанкционированных и стихийных свалок в биосферной территории Иссык-Куле.
Программа акции предусматривает конкурсы и викторины с призами для самых активных участников. В этом году в уборке примут участие звезды кыргызской эстрады, известные блогеры и активисты.
В акции, ставшей уже ежегодной традицией, примут участие более 100 волонтеров.
"Мы приглашаем всех проявить активность, показать обществу свою социальную ответственность и солидарность в сохранении чистоты на территории озера Иссык-Куль", - отмечают организаторы.
Сбор участников состоится с 07:00 по 08:00 возле гостиницы "Достук". В рамках акции активисты очистят прибрежные зоны г.Чолпон-Ата и с.Бостери. Организаторы обеспечат волонтеров транспортом и обедом на свежем воздухе.
"Таза Иссык-Куль" – это долгосрочный проект, направленный на привлечение внимания общественности к проблеме загрязнения озера. Инициаторами проекта является ОФ "Экодеми".
За дополнительной информацией обращаться по телефону +996 (707) 877 - 008, ОФ "Экодеми".

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум