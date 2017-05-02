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А.Атамбаев и глава МЧС К.Боронов обсудили вопросы переселения жителей села Аюу в безопасные зоны

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423641-ru.html

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В Кыргызстане пройдет международная конференция, посвященная вопросам ислама и дерадикализации общества

2 мая 2017, 11:43       Комментарии

Президент Алмазбек Атамбаев 2 мая принял министра чрезвычайных ситуаций страны Кубатбека Боронова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В ходе встречи министр доложил главе государства о ходе поисковых работ на месте схода оползня в селе Аюу айыльного округа Зергер Узгенского района Ошской области, а также проводимой работе по переселению людей в безопасные зоны, организации для них временного жилья и оказанию необходимой помощи.
Президент А.Атамбаев вновь выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и подчеркнул, что государственным органам необходимо принять исчерпывающие меры по оказанию помощи всем, кого коснулась эта трагедия.
Глава государства отметил, что причины и последствия произошедшей стихии показывают, что чрезвычайному ведомству нужно усилить превентивные меры, а органам местного самоуправления - пересмотреть методы работы по переселению людей, проживающих на потенциально опасных участках, чтобы обеспечить их безопасность и избежать тяжелых последствий природных катаклизмов.

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