Детский сад по-мусульмански — халал-еда и всего два праздника в году

2 мая 2017, 11:48 Комментарии

Официального статуса у мусульманских детских садов нет, так как Кыргызстан по Конституции является светским государством. Но нет и юридических положений, запрещающих их деятельность. Поэтому в последнее время все чаще появляются рекламные объявления о приеме ребятишек в мусульманские детсады. Я решила выяснить, чем они отличаются от обычных.

Для начала "прошлась" по интернет-сайтам и нашла несколько объявлений о приеме детей в мусульманские сады. Затем позвонила по указанным в рекламе номерам телефонов. Никто из ответивших на мой звонок так и не согласился на интервью, поэтому пришлось пойти на хитрость: я сыграла роль мамы, желающей устроить своего ребенка в садик.

Договорившись о встрече, в назначенный час прибыла в одно из подобных детских учреждений. К слову, снаружи оно ничем не отличается от многих других. А вот внутри меня встретила воспитательница в длинном платье и в платке, покрывающем голову. Кстати, воспитанницы садика здесь ходят без хиджабов.

Представилась она Альфией. От нее я узнала, что здесь детям старше трех лет преподают уроки арабского языка и Корана.

"Дети принимаются с полутора лет, но в младшей группе такие уроки не проводятся. Кстати, вся пища у нас готовится в соответствии с халал-стандартами", - пояснила Альфия.

- А кроме изучения арабского и Корана, дети еще чем-нибудь занимаются?

- Да, у нас преподают рисование, математику, английский язык и другие дисциплины, необходимые для полноценного развития ребенка. Правда, никакие праздники, кроме Орозо и Курман айта, в детском саду не отмечаются и являются рабочими днями. Ежемесячная оплата составляет 6 тысяч сомов.

На вопрос, имеется ли у учреждения лицензия Министерства образования, Альфия ответила, что им выдана стандартная лицензия для частных детских садов.

"Министерство образования и науки никогда не даст лицензию, подтверждающую религиозную направленность учреждения: детсад мусульманский, а в светском государстве это не приветствуется. Но в Кыргызстане очень много людей, желающих дать детям религиозное воспитание. Поэтому мы и открыли такой детсад", - сказала воспитатель.

Слова Альфии подтвердил начальник отдела лицензирования и аккредитации Министерства образования и науки КР Нурбек Казыев.

"Министерство выдает лицензии на работу согласно образовательной программе дошкольных учреждений. Для этого детский сад должен работать по плану, утвержденному в нашем ведомстве. Устав его также согласовывается с нами. Лицензия выдается только после проверки имеющихся в детском учреждении условий на соответствие всем требованиям", - сказал Казыев.

Он отметил, что, если после получения лицензии на светское образование руководство частного детского сада вводит религиозное, оно должно быть привлечено к ответственности.

"В утвержденном образовательном плане нет ни чтения Корана, ни других религиозных дисциплин. Нам недавно поступило два заявления на детсады, в которых проводятся религиозные уроки. В них наши специалисты уже провели проверку. Сейчас мы ожидаем их вердикта по этому вопросу. Если окажется, что там в действительности проводили религиозные уроки, то меры обязательно будут приняты", - пояснил начальник отдела.

По его словам, если в дошкольном учреждении обнаружено преподавание не утвержденных программой Минобраза предметов, то сначала выписывается предупреждение, затем применяются административные меры, если это не приносит результата, то в суде решается вопрос о лишении детсада лицензии.

По словам директора правового центра "Вигенс" Владимира Плужника, такая ситуация не является нарушением.

"В Конституции Кыргызстана четко прописано, что страна является светской, а это значит, что у людей есть свобода вероисповедания. Юридически запрета на слово "мусульманский" в названии учреждения у нас нет", - сказал Плужник.

Такого же мнения придерживается руководитель программы мирных инноваций в Центральной Азии Булан института Чолпон Орозобекова.

"Родители целенаправленно отдают детей в подобные детские сады и точно знают, что будут преподавать их детям. Они вправе давать детям религиозное образование. Но есть и тревожные моменты, которые не могут не беспокоить. Например, ребенка вместо подготовки к школе и обучению букварю и другим навыкам будут учить религии. А кто проследит за тем, чтобы религиозное образование было грамотным? Сейчас и так открывается много медресе, других религиозных организаций. Что, и до детей уже добрались?" - задается вопросами Орозобекова.

По ее словам, согласно итогам опроса, проведенного Булан институтом, многие родители придерживаются мнения, что, если ребенок получит религиозное образование, он будет честным и благовоспитанным.

"И здесь нельзя винить родителей, так как сейчас в обычных школах распространены рэкет, драки, поножовщина и так далее. У детей нет стремления к учебе, а само образование низкого качества. Видимо, поэтому родители и думают, что в учреждениях с религиозной направленностью ребенок получит хорошее воспитание. Все подобные детсады нужно контролировать, как муфтият контролирует медресе, - чем занимаются дети, какое направление имеет религиозное образование и, несомненно, откуда идет финансирование", - подчеркнула эксперт.

Редакции не удалось получить ответ от Государственной комиссии по делам религий на вопрос, осуществляется ли контроль над учебной программой в религиозных образовательных учреждениях.

Глава фонда "Ыйман" при президенте КР Нуржигит Кадырбеков считает, что для осуществления контроля за работой детсадов с религиозным уклоном необходимо создать совет из компетентных специалистов.

"Многие вопросы решаются по требованию общества, и эта проблема не исключение. Действительно, в последнее время растет число кыргызстанцев, желающих дать детям религиозное образование. Поэтому нельзя закрывать на этот вопрос глаза, необходимо найти компромиссное решение. Есть много подобных примеров в мировой практике, и нам нужно, опираясь на этот опыт, выработать определенные стандарты, а уже потом выдавать лицензии. В Кыргызстане есть молодые специалисты, как светские, так и религиозные, которым по плечу эта работа", - сказал Кадырбеков.

Введение запрета на мусульманские сады не решит проблему, напротив, оно только усугубит ситуацию. Единственная возможность упорядочить работу религиозных образовательных учреждений - разработать стандарты, позволяющие повысить качество такого образования, считает руководитель фонда.