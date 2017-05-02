Кыргызстанец, пострадавший при нападении на здание ФСБ в Хабаровске, ожидает выписки

2 мая 2017, 11:34 Комментарии

Состояние гражданина Кыргызстана Таланта Жумаева, получившего ранение при вооруженном инциденте в здании Управления ФСБ России по Хабаровскому краю, стабилизировалось. Вскоре его выпишут из больницы, пишут российские СМИ со ссылкой на главврача краевой клинической больницы №1.

"Состояние раненого удовлетворительное, он идет на поправку, сейчас идет процесс восстановления, реабилитации. Опасности никакой больше нет", – сказал главврач.

По его словам, в больнице мужчина пробудет еще около недели.

Напомним, огнестрельное ранение Жумаев получил при нападении на приемную УФСБ России 21 апреля в Хабаровске. В здании он находился по приглашению сотрудников УФСБ в качестве переводчика. Открывший стрельбу по находившимся в помещении людям 17-летний житель Хабаровска попал в троих — погиб сотрудник ФСБ России и один из посетителей — гражданин Узбекистана. Жумаев был ранен в грудь, пуля задела кишечник и вышла в области поясницы. Мужчину госпитализировали, врачи провели две операции.