Президент поручил госорганам оказать помощь всем, кого коснулась трагедия в Узгене

2 мая 2017, 11:47 Комментарии

Алмазбек Атамбаев 2 мая, принял министра чрезвычайных ситуаций страны Кубатбека Боронова, сообщает пресс-служба президента.

Министр доложил о ходе поисковых работ на месте схода оползня в селе Аюу айыльного округа Зергер Узгенского района Ошской области, а также проводимой работе по переселению людей в безопасные зоны, организации для них временного жилья и оказанию необходимой помощи.

"Президент вновь выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, и подчеркнул, что госорганам необходимо принять исчерпывающие меры по оказанию помощи всем, кого коснулась эта трагедия. Глава государства отметил, что причины и последствия произошедшей стихии показывают, что чрезвычайному ведомству нужно усилить превентивные меры, а органам местного самоуправления — пересмотреть методы работы по переселению людей, проживающих на потенциально опасных участках, чтобы обеспечить их безопасность и избежать тяжелых последствий природных катаклизмов", – говорится в сообщении.

Напомним, трагедия произошла 29 апреля утром. Оползень накрыл 6 домов. Предположительно под слоем земли остались 24 человека. 30 апреля найдены тела троих. Поисковые работы продолжаются.