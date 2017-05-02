В парламенте сомневаются в соответствии начальника патрульной милиции занимаемой должности

2 мая 2017, 11:52 Комментарии

Парламентский комитет по транспорту и коммуникациям обсуждает состояние безопасности на дорогах Кыргызстана.

В ходе обсуждений депутат Торобай Зулпукаров (СДПК) отметил, что на заседании вновь отсутствует начальник Управления патрульной милиции Эркин Баев.

"Сколько раз его приглашали на заседания, но он все время находится где-то в командировках, но не здесь", – отметил депутат, предложив поставить вопрос о соответствии начальника ГУПМ занимаемой должности.

Коллегу поддержал глава комитета Марат Аманкулов подчеркнув, что в ходе прошлого заседания озвучена просьба, чтобы Баев все-таки посетил комитет.

"Я его тоже никогда не видел, все время заместители приходят. Хотя на прошлом заседании я просил, чтобы сегодня он пришел лично. Мы обсуждаем очень серьезный вопрос. Я поддерживаю предложение, и мы включим в решение комитета вопрос о его соответствии занимаемой должности, пусть премьер обратит внимание на его работу", – отметил Аманкулов.