Доллар США: 67.5000 (+0.2575) 
Евро: 73.5818 (+0.2303) 
Золото: 40.69 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Комитет ЖК одобрил присвоение статуса села населенным пунктам трех областейКомитет ЖК одобрил присвоение статуса села населенным пунктам трех областейВ Ошской области за выходные остановили волну скотокрадстваВ Ошской области за выходные остановили волну скотокрадства

В парламенте сомневаются в соответствии начальника патрульной милиции занимаемой должности

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-parl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423637-ru.html

Похожие новости

Депутаты просят рассмотреть главу ГУПМ на соответствие занимаемой должности

В парламенте предлагают провести общую инвентаризацию населенных пунктов КР

Парламент хочет внести изменения в закон о выборах президента

Милицией задержаны подозреваемые в грабеже

Представитель МВД КР в РФ А.Алиев назначен на должность представителя МВД КР в странах СНГ

2 мая 2017, 11:52       Комментарии

Парламентский комитет по транспорту и коммуникациям обсуждает состояние безопасности на дорогах Кыргызстана.
В ходе обсуждений депутат Торобай Зулпукаров (СДПК) отметил, что на заседании вновь отсутствует начальник Управления патрульной милиции Эркин Баев.
"Сколько раз его приглашали на заседания, но он все время находится где-то в командировках, но не здесь", – отметил депутат, предложив поставить вопрос о соответствии начальника ГУПМ занимаемой должности.
Коллегу поддержал глава комитета Марат Аманкулов подчеркнув, что в ходе прошлого заседания озвучена просьба, чтобы Баев все-таки посетил комитет.
"Я его тоже никогда не видел, все время заместители приходят. Хотя на прошлом заседании я просил, чтобы сегодня он пришел лично. Мы обсуждаем очень серьезный вопрос. Я поддерживаю предложение, и мы включим в решение комитета вопрос о его соответствии занимаемой должности, пусть премьер обратит внимание на его работу", – отметил Аманкулов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум