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Новости Кыргызстана

В школах Кыргызстана планируют запустить проект "История религиозной культуры"В школах Кыргызстана планируют запустить проект "История религиозной культуры"В парламенте предлагают провести общую инвентаризацию населенных пунктов КРВ парламенте предлагают провести общую инвентаризацию населенных пунктов КР

In the NOW: Каждые 40 минут в Кыргызстане совершается похищение невесты (видео)

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/in-the...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423636-ru.html

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В школах Кыргызстана планируют запустить проект "История религиозной культуры"

2 мая 2017, 11:29       Комментарии

Глобальная цифровая платформа In the NOW опубликовала видеосюжет "Кража невест – страшные реалии 21 века".
Как отмечено, похищение невесты практикуется в 17 странах, но больше всего — в Центральной Азии и в некоторых районах России. Каждые 40 минут в Кыргызстане совершается похищение невесты.
Правозащитник организации Human Rights Айгуль Алимкулова подчеркнула, что к этому всегда причастна большая группа людей.
"В этом участвуют несколько молодых людей, семья и этого молодого человека, и девушки. В этом участвуют какие-то уважаемые люди села, а также, к сожалению, религиозные деятели", — сказала она.
В видео показываются страшные кадры кражи невест, свадьбы, где у девушек глаза полные слез, а также истерики и безуспешные попытки снять белый платок, который является символом того, что девушка отныне невеста.
"У кыргызов такой менталитет: вышла замуж – назад пути нет, живи, хоть он урод, хоть он Кинг-Конг", — делится впечатлениями героиня фильма.
Большой преградой в решении проблемы становится то, что многие уголовные дела и суды остаются без справедливого решения, несмотря на то, что кража невест является незаконной. Для некоторых девушек остается только один выход – суицид.
Видео набрало уже более 13 млн просмотров на Facebook.

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