In the NOW: Каждые 40 минут в Кыргызстане совершается похищение невесты (видео)

2 мая 2017, 11:29 Комментарии

Глобальная цифровая платформа In the NOW опубликовала видеосюжет "Кража невест – страшные реалии 21 века".

Как отмечено, похищение невесты практикуется в 17 странах, но больше всего — в Центральной Азии и в некоторых районах России. Каждые 40 минут в Кыргызстане совершается похищение невесты.

Правозащитник организации Human Rights Айгуль Алимкулова подчеркнула, что к этому всегда причастна большая группа людей.

"В этом участвуют несколько молодых людей, семья и этого молодого человека, и девушки. В этом участвуют какие-то уважаемые люди села, а также, к сожалению, религиозные деятели", — сказала она.

В видео показываются страшные кадры кражи невест, свадьбы, где у девушек глаза полные слез, а также истерики и безуспешные попытки снять белый платок, который является символом того, что девушка отныне невеста.

"У кыргызов такой менталитет: вышла замуж – назад пути нет, живи, хоть он урод, хоть он Кинг-Конг", — делится впечатлениями героиня фильма.

Большой преградой в решении проблемы становится то, что многие уголовные дела и суды остаются без справедливого решения, несмотря на то, что кража невест является незаконной. Для некоторых девушек остается только один выход – суицид.

Видео набрало уже более 13 млн просмотров на Facebook.