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В парламенте предлагают провести общую инвентаризацию населенных пунктов КР

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359221_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423635-ru.html

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Парламент хочет внести изменения в закон о выборах президента

2 мая 2017, 11:28       Комментарии

Депутат Осмонбек Артыкбаев (СДРК) предложил провести инвентаризацию населенных пунктов по всей республике. Такое предложение он внес сегодня, 2 мая, на заседании комитета по конституционному законодательству, госустройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша.
По его словам, правительству необходимо провести инвентаризацию таких населенных пунктов, как Дача-СУ и Аюу. Это необходимо для выяснения их статусов и информации о том, сколько всего их насчитывается в Кыргызстане.
Депутат добавил, что нужно обратить внимание на технические и социальные вопросы этих населенных пунктов.
Отметим, сегодня комитет рассматривает законопроект об отнесении некоторых населенных пунктов Баткенской, Джалал-Абадской и Ошской областей к категории села.
С данным мнением согласились и другие его коллеги, в частности Кенжебек Боккоев отметил, что на пятом созыве парламент уже давал такое поручение правительству и можно заслушать информацию о том, насколько она выполнена.

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