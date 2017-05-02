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В Баткенской области поймана картофельная контрабанда на 625 тыс. сомов

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359213_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423634-ru.html

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Контрабанду картофеля стоимостью более 620 тыс. сомов задержали таможенники Кыргызстана

2 мая 2017, 11:31       Комментарии

Сотрудники оперативной таможни "Юг" выявили факт незаконного ввоза картофеля в Баткенской области. Товар без документов перевозили в двух грузовых автомашинах марки "ДАФ" и "Камаз", оба транспортных средства были с прицепами и государственными номерными знаками КР под управлением граждан Кыргызстана.
При осмотре грузовых отсеков был обнаружен картофель, расфасованный в тканевые мешки. Общая масса груза составила 31 тонну. Как отмечают в пресс-службе ГТС КР, товар прибыл из Таджикистана. Общая стоимость продукции составляет порядка 625 тысяч сомов.
Материалы данного дела переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности.

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