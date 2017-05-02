Ташиев: Государство должно работать на народ

2 мая 2017, 11:45 Комментарии

Один из самых бескомпромиссных оппозиционных политиков Камчыбек Ташиев впервые за два года дает развернутое интервью о своей деятельности. В беседе с "ВБ" он рассказал о своей поездке в США, "разводе" с Омурбеком Бабановым и политических амбициях.

- Насколько известно, сейчас вы нигде не работаете. В связи с этим читателям, несомненно, будет интересно узнать, откуда у семьи Ташиевых средства к существованию? Тем более подобные откровения - это один из ведущих политических трендов.

- Все просто: мы живем на дивиденды, получаемые от семейного бизнеса. Это компания, торгующая нефтепродуктами. Она была создана в начале девяностых годов и, кстати, за двадцать с лишним лет не меняла своего названия.

Мне хватает не только на жизнь, но и на благотворительность: помогаю больным, сиротам, которые не могут оплатить контракты за учебу, решаю кое-какие хозяйственные проблемы в своем селе. Чтобы предупредить всевозможные домыслы, поясню: в то время, когда я работал в госсекторе, компанией руководили мои братья. При этом за время работы на государственной службе я не приватизировал ни одного кирпича, не взял бесплатно ни одной сотки земли. Мое имя не связано с коррупционными скандалами. Полагаю, мне не нужно ничего доказывать, поскольку если бы таковые преступления имелись, мои оппоненты обнародовали бы компромат.

- В декабре 2015 года в прессе появились сообщения, что вы уехали в США якобы с тем, чтобы остаться на постоянное место жительства. Как правило, наши оппозиционеры едут в Штаты за финансовой поддержкой. Зачем туда летали вы?

- Это был частный визит с туристической целью – хотелось сменить обстановку после серьезной политической встряски (незадолго до этого ЦИК сняла Ташиева с парламентских выборов. – Прим. vb.kg). Я пробыл в США немногим меньше месяца. За этот отрезок времени объехал несколько штатов и городов на автомобиле. Путешествие мне помогли организовать наши соотечественники. В Штатах я не только не встречался с официальными лицами, мне даже не пришлось разговаривать с обычными американцами. Подчеркиваю, эта поездка не была связана ни с бизнесом, ни с политикой.

- Партия "Республика - Ата-Журт" (РАЖ), возникшая в результате конъюнктурного альянса, показала очень неплохие результаты на парламентских выборах. Позже в СМИ появилось несколько сообщений со ссылкой на вас и Омурбека Бабанова, в которых говорилось, что это объединение больше не существует. Но ведь политический "развод" юридически не оформлен по сей день?

- Это так. В общем-то, мы даже пока не делали официального заявления. Однако договоренность о расформировании партии есть. Более того, на досрочные местные выборы по 17 округам, которые должны состояться 28 мая, мы идем отдельно – "Ата-Журт" сама по себе, "Республика" - сама по себе. На всех последующих выборах мы так же будем выступать - каждый от своей партии.

Что касается фракции "Республика - Ата-Журт", то она остается до конца действия ЖК VI созыва. Возможно, депутаты фракции решат поменять название, к примеру, на "Республику" или иное - закон не запрещает этого. Юридическое решение о расформировании партии РАЖ будет принято в ближайшее время, поскольку, я уверен, Омурбек Токтогулович - политик, который умеет держать свое слово.

- Как вы думаете, какая из этих двух партий пользуется большей поддержкой народа?

- Не вижу смысла гадать. В принципе, многое станет понятно уже по результатам выборов в местные кенеши. Тогда и посмотрим, у кого остаточный рейтинг, а у кого реальный.

- "Ата-Журт" собирается выдвигать своего кандидата на президентские выборы? Кто им станет? Вы?

- "Ата-Журт", безусловно, выставит своего кандидата, но пока мы не определились с тем, кто это будет. Кто-то из партийных лидеров.

- Если верить сообщениям в СМИ, то консолидация с Бабановым - не последняя для вашей партии. Действительно ли вскоре появится новое трио, в которое, помимо вас, войдут Кельдибеков и Мадумаров?

- Сначала стоит дождаться "развода" с "Республикой", а лишь затем строить новые политические конфигурации.

- Вы в оппозиции давно. Причем сначала ваша позиция в качестве оппонента власти была достаточно агрессивной. Сейчас вам более характерна сдержанность. Почему?

- Наверное, просто набрался опыта. Говорят, если политик не может быть полезным, он хотя бы не должен вредить обществу. Этим утверждением я сегодня и руководствуюсь. Сегодня я не занимаю никакой государственной должности, не нахожусь в парламенте, не делаю публичных заявлений, но при этом я нужен людям. Мой рейтинг не упал (согласно исследованию американского института общественного мнения Gallup Кымчыбеку Ташиеву отдают предпочтение не менее 11% кыргызстанцев, он третий в политическом рейтинге доверия. - Прим. vb.kg), хотя в последнее время я не провожу пиар-акций, практически не контактирую с СМИ, просто пытаюсь делать что-то полезное для своих земляков.

- Были моменты, когда за вас активно митинговали. Но когда ЦИК сняла вас с выборов, вы в первую очередь призвали своих сторонников не выходить на акции протеста. Значит ли это, что стабильность для вас в приоритете?

- Я пришел к выводу, что в политике все вопросы все же лучше решать без митингов и потрясений. Нет смысла демонстрировать влияние на людей, выводя их на улицы. Победа над политическим оппонентом выглядит гораздо убедительнее, если она одержана законным путем, в результате выборов. Народная поддержка важна именно там.

- Как вы относитесь к евразийской интеграции?

- ЕАЭС – это самая главная экономическая организация на постсоветском пространстве. Для нас участие в этом альянсе – это наиболее естественный интеграционный процесс для Кыргызстана. Мы исторически и экономически очень тесно связаны с Россией и Казахстаном, что других объединений просто не может быть. К тому же в этом союзе мы находились, по сути, задолго до того, как он был оформлен официально – через наших трудовых мигрантов. Я считаю и буду считать, что мы должны развивать экономическое и политическое сотрудничество с нашими партнерами по ЕАЭС, поскольку это потребность народа. Государство может долго и успешно существовать, только если оно действует в интересах своих граждан.