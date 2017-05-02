Поисковые работы в селе Аюу айыльного аймака Зергер продолжаются – МЧС

2 мая 2017, 11:14 Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. Поисковые работы в селе Аюу айыльного аймака Зергер Узгенского района Ошской области продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций КР.

Напомним, что 29 апреля 2017 года около 06:40ч. в селе Аюу айыльного аймака Зергер Узгенского Ошской области сошел оползень, в результате чего он накрыл 11 жилых домов, в 4-х из которых никто не проживал. В 7-ми домах проживали 24 человек, все они погибли. Приблизительный объем оползня составило 200 тыс кубометров.

Со стороны МЧС КР хозяевам вышеуказанных жилых домов 28 марта 2017 года были даны предписания о переселении в более безопасное место. Кроме этого, в 2003 году жителям трех жилых домов из вышеназванных 11 домов со стороны государства были выданы ссуды и земельные участки. По предварительным данным, остальные 8 домов были построены незаконно, данные уточняются.

29 апреля 2017 года в зону ЧС дополнительно были доставлены и установлены 5 местные 30 ед. палаток, выделенные с МЧС КР, работники РЭС провели электроэнергию в палатки. И были доставлены 30 комплектов личной гигиены и 30 столовых комплектов.

Работниками медицинской службы была оказана первая медпомощь родственникам погибших. Также бригада медынской службы организовала дежурство на месте чрезвычайной ситуации.

На месте развернут штаб, поисковые работы продолжаются.

30 апреля найдено 3 тела погибших (девочки 2005г.р.,2015г.р., 1997 г.р.) и переданы родственникам.

На места также работают:

- МЧС КР -190 спасателей,

- Генштб ВС КР – 100 солдат,

- РОВД МВД КР – 10 сотрудников,

- медицинская служба района – 5 сотрудников,

- районный отдел архитектуры – 4 сотрудников,

- районная электрическая станция (РЭС) – 5 человек,

- 2 инженерные техники.

Поисковые работы продолжаются.

Всего по Узгенскому району Ошской области были установлены 118 палаток для семей, которые проживали в оползне опасном участке. В данный момент проводится отселение жителей, чьи дома находятся на оползне опасном участке.