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В руководстве Союза промышленников и предпринимателей КР произведены изменения

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-rukovod...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423631-ru.html

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2 мая 2017, 11:20       Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. Президентом Союза промышленников и предпринимателей Кыргызстана избран Курманбек Оторов. Как сообщает пресс-служба Союза, занимавший эту должность Жыргалбек Сагынбаев на основании личного заявления, а также решением Общего собрания членов Объединения Юридических Лиц "Кыргызский союз промышленников и предпринимателей", являющегося высшим руководящим органом организации, сложил с себя полномочия Президента Союза.
Ранее К.Оторов работал в Управлении Делами Аппарата Президента и Правительства КР, в государственных и силовых структурах, возглавлял проекты, имеет большой практический опыт.
Члены ОЮЛ "Кыргызский союз промышленников и предпринимателей" единогласно поддержали кандидатуру К.Оторова на должность Президента Союза.
Кыргызский союз промышленников и предпринимателей (КСПП), как один из ведущих бизнес-сообществ Кыргызской Республики, объединяет в своих рядах более двадцати ассоциаций и общественных объединений, представляющих самые различные отрасли экономики КР. КСПП основное внимание в своей работе уделяет развитию промышленного сектора, привлечению инвестиций в данный сегмент, организации на территории КР совместных производств, в т.ч. в сельскохозяйственной отрасли. Не менее важным в приоритетах значатся развитие туризма, разработка горнорудных месторождений, строительство автомобильных дорог и железнодорожных путей сообщения, аэропортов, логистических центров и другие. В среднесрочной перспективе особое внимание уделяется разработке квалификационных требований и подготовке кадров.
КСПП один из соучредителей Делового Совета ЕАЭС, Международной торговой палаты "Шелковый путь" со штаб-квартирой в Гонконге (КНР), член Международного Конгресса Промышленников и Предпринимателей.
В соответствии с основными целями и задачами, на балансе Союза промышленников находятся в стадии реализации ряд крупных производственных проектов, актуальных для Кыргызской Республики. Для эффективного осуществления означенных выше проектов существует объективная необходимость личного участия Президента КСПП Ж.Сагынбаева.

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