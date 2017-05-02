В руководстве Союза промышленников и предпринимателей КР произведены изменения

2 мая 2017, 11:20 Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. Президентом Союза промышленников и предпринимателей Кыргызстана избран Курманбек Оторов. Как сообщает пресс-служба Союза, занимавший эту должность Жыргалбек Сагынбаев на основании личного заявления, а также решением Общего собрания членов Объединения Юридических Лиц "Кыргызский союз промышленников и предпринимателей", являющегося высшим руководящим органом организации, сложил с себя полномочия Президента Союза.

Ранее К.Оторов работал в Управлении Делами Аппарата Президента и Правительства КР, в государственных и силовых структурах, возглавлял проекты, имеет большой практический опыт.

Члены ОЮЛ "Кыргызский союз промышленников и предпринимателей" единогласно поддержали кандидатуру К.Оторова на должность Президента Союза.

Кыргызский союз промышленников и предпринимателей (КСПП), как один из ведущих бизнес-сообществ Кыргызской Республики, объединяет в своих рядах более двадцати ассоциаций и общественных объединений, представляющих самые различные отрасли экономики КР. КСПП основное внимание в своей работе уделяет развитию промышленного сектора, привлечению инвестиций в данный сегмент, организации на территории КР совместных производств, в т.ч. в сельскохозяйственной отрасли. Не менее важным в приоритетах значатся развитие туризма, разработка горнорудных месторождений, строительство автомобильных дорог и железнодорожных путей сообщения, аэропортов, логистических центров и другие. В среднесрочной перспективе особое внимание уделяется разработке квалификационных требований и подготовке кадров.

КСПП один из соучредителей Делового Совета ЕАЭС, Международной торговой палаты "Шелковый путь" со штаб-квартирой в Гонконге (КНР), член Международного Конгресса Промышленников и Предпринимателей.

В соответствии с основными целями и задачами, на балансе Союза промышленников находятся в стадии реализации ряд крупных производственных проектов, актуальных для Кыргызской Республики. Для эффективного осуществления означенных выше проектов существует объективная необходимость личного участия Президента КСПП Ж.Сагынбаева.