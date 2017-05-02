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Олег Панкратов: Принятие Договора о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС – один из приоритетов работы Совета ЕЭК на 2017 год

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/oleg-pank...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423630-ru.html

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2 мая 2017, 11:25       Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. Принятие Договора о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС – один из приоритетов работы Совета Евразийской экономической комиссии на 2017 год. Об этом вице-премьер-министр КР, председатель Совета Евразийской экономической комиссии Олег Панкратов сказал в ходе очередного заседания Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которое прошло в городе Москве (Российская Федерация).
Как сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства КР, в ходе заседания Совета ЕЭК обсуждались вопросы таможенного регулирования, ликвидации барьеров и ограничений на союзном рынке, технического регулирования, кооперации агропромышленного комплекса при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Вице-премьер КР акцентировал внимание коллег на проекте Договора о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС.
"Принятие данного документа в 2017 году является одним из приоритетов в работе Евразийской экономической комиссии. Создание понятной системы начисления пенсий будет стимулировать трудоспособное население к разумной географической мобильности, а также позволит бизнес-сообществу эффективнее использовать инвестиционные ресурсы, реализовывать программы привлечения и развития персонала", - отметил О.Панкратов.
Члены Совета ЕЭК приняли решение о продолжении работы по формированию правил и норм, обеспечивающих начисление пенсий, а также порядок экспорта пенсионных обязательств и учет стажа работы в другом государстве Союза. При этом особое внимание будет уделено вопросу определения величины индивидуального пенсионного коэффициента, который будет применяться при расчете размера пенсии.
Кроме этого, по итогам заседания Совета ЕЭК принято решение о синхронизации процедур ратификации Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, что позволит документу вступить в силу 1 января 2018 года.
В заседании Совета Евразийской экономической комиссии приняли участие представители Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, члены Коллегии (министры) ЕЭК.

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