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Новости Кыргызстана

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Министры иностранных дел Кыргызстана и Туркменистана провели переговоры

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/ministry-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423628-ru.html

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2 мая 2017, 11:38       Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. 1 мая состоялась встреча министра иностранных дел Кыргызской Республики Эрлана Абдылдаева и министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова.
По сообщению пресс-службы МИД КР, в начале встречи Р.Мередов от имени Президента Туркменистана Г.Бердымухамедова и туркменского народа выразил глубокие соболезнования в связи с произошедшим 29 апреля т.г. оползнем в селе Аюу Зергерского аймака Узгенского района Ошской области, повлекшим большие человеческие жертвы. При этом Р.Мередов особо отметил, что кыргызский и туркменский народы являются братскими и передал слова Президента Туркменистана Г.Бердымухамедова о готовности оказать любую необходимую помощь.
Главы внешнеполитических ведомств особо подчеркнули высокий уровень и динамику дружественных отношений между нашими государствами, отметив необходимость их дальнейшей интенсификации. Э.Абдылдаев отметил, что отношения Кыргызстана с Туркменистаном являются одним из приоритетных направлений внешнеполитической деятельности Кыргызской Республики.
В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями о взаимодействии Сторон в торгово-экономической сфере, в частности в области топливно-энергетического комплекса и промышленности, транспорта и туризма, культурно-гуманитарной областях, а также сотрудничества двух стран в рамках международных и региональных организаций. Главы внешнеполитических ведомств наметили планы взаимодействия по указанным направлениям, включая организацию визитов на высшем уровне.

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