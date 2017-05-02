Министры иностранных дел Кыргызстана и Туркменистана провели переговоры

2 мая 2017, 11:38 Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. 1 мая состоялась встреча министра иностранных дел Кыргызской Республики Эрлана Абдылдаева и министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова.

По сообщению пресс-службы МИД КР, в начале встречи Р.Мередов от имени Президента Туркменистана Г.Бердымухамедова и туркменского народа выразил глубокие соболезнования в связи с произошедшим 29 апреля т.г. оползнем в селе Аюу Зергерского аймака Узгенского района Ошской области, повлекшим большие человеческие жертвы. При этом Р.Мередов особо отметил, что кыргызский и туркменский народы являются братскими и передал слова Президента Туркменистана Г.Бердымухамедова о готовности оказать любую необходимую помощь.

Главы внешнеполитических ведомств особо подчеркнули высокий уровень и динамику дружественных отношений между нашими государствами, отметив необходимость их дальнейшей интенсификации. Э.Абдылдаев отметил, что отношения Кыргызстана с Туркменистаном являются одним из приоритетных направлений внешнеполитической деятельности Кыргызской Республики.

В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями о взаимодействии Сторон в торгово-экономической сфере, в частности в области топливно-энергетического комплекса и промышленности, транспорта и туризма, культурно-гуманитарной областях, а также сотрудничества двух стран в рамках международных и региональных организаций. Главы внешнеполитических ведомств наметили планы взаимодействия по указанным направлениям, включая организацию визитов на высшем уровне.