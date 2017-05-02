Доллар США: 67.5000 (+0.2575) 
Евро: 73.5818 (+0.2303) 
Золото: 40.69 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

До 4 мая Боомское ущелье на 6 часов будут перекрывать из-за спуска камнейДо 4 мая Боомское ущелье на 6 часов будут перекрывать из-за спуска камнейПарламент хочет внести изменения в закон о выборах президентаПарламент хочет внести изменения в закон о выборах президента

Вице-премьер: Договор о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС — один из приоритетов работы совета ЕЭК на 2017 год

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423627-ru.html

Похожие новости

Премьер-министр с двухдневной рабочей поездкой находится в Джалал-Абадской области

Премьер С.Жээнбеков с рабочей поездкой находится в Джалал-Абадской области

Ташиев: Государство должно работать на народ

А.Атамбаев поручил пересмотреть работу по переселению людей из опасных участков

In the NOW: Каждые 40 минут в Кыргызстане совершается похищение невесты (видео)

2 мая 2017, 11:08       Комментарии

Принятие Договора о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС - один из приоритетов работы Совета Евразийской экономической комиссии на 2017 год. Об этом вице-премьер-министр Кыргызстана, председатель совета Евразийской экономической комиссии Олег Панкратов сказал в ходе очередного заседания совета в Москве.
Как сообщили 2 мая в пресс-службе правительства, в ходе заседания совета ЕЭК обсуждались вопросы таможенного регулирования, ликвидации барьеров и ограничений на союзном рынке, технического регулирования, кооперации агропромышленного комплекса при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
Вице-премьер акцентировал внимание коллег на проекте Договора о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС.
"Принятие данного документа в 2017 году является одним из приоритетов в работе Евразийской экономической комиссии. Создание понятной системы начисления пенсий будет стимулировать трудоспособное население к разумной географической мобильности, а также позволит бизнес-сообществу эффективнее использовать инвестиционные ресурсы, реализовывать программы привлечения и развития персонала", - отметил О.Панкратов.
Члены совета ЕЭК приняли решение о продолжении работы по формированию правил и норм, обеспечивающих начисление пенсий, а также порядок экспорта пенсионных обязательств и учет стажа работы в другом государстве Союза. При этом особое внимание будет уделено вопросу определения величины индивидуального пенсионного коэффициента, который будет применяться при расчете размера пенсии.
Кроме того, по итогам заседания принято решение о синхронизации процедур ратификации Таможенного кодекса ЕЭК, что позволит документу вступить в силу 1 января 2018 года.
В заседании совета приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана и России, председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, а также члены коллегии (министры) ЕЭК.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум