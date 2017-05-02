Вице-премьер: Договор о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС — один из приоритетов работы совета ЕЭК на 2017 год

2 мая 2017, 11:08 Комментарии

Принятие Договора о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС - один из приоритетов работы Совета Евразийской экономической комиссии на 2017 год. Об этом вице-премьер-министр Кыргызстана, председатель совета Евразийской экономической комиссии Олег Панкратов сказал в ходе очередного заседания совета в Москве.

Как сообщили 2 мая в пресс-службе правительства, в ходе заседания совета ЕЭК обсуждались вопросы таможенного регулирования, ликвидации барьеров и ограничений на союзном рынке, технического регулирования, кооперации агропромышленного комплекса при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Вице-премьер акцентировал внимание коллег на проекте Договора о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС.

"Принятие данного документа в 2017 году является одним из приоритетов в работе Евразийской экономической комиссии. Создание понятной системы начисления пенсий будет стимулировать трудоспособное население к разумной географической мобильности, а также позволит бизнес-сообществу эффективнее использовать инвестиционные ресурсы, реализовывать программы привлечения и развития персонала", - отметил О.Панкратов.

Члены совета ЕЭК приняли решение о продолжении работы по формированию правил и норм, обеспечивающих начисление пенсий, а также порядок экспорта пенсионных обязательств и учет стажа работы в другом государстве Союза. При этом особое внимание будет уделено вопросу определения величины индивидуального пенсионного коэффициента, который будет применяться при расчете размера пенсии.

Кроме того, по итогам заседания принято решение о синхронизации процедур ратификации Таможенного кодекса ЕЭК, что позволит документу вступить в силу 1 января 2018 года.

В заседании совета приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана и России, председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, а также члены коллегии (министры) ЕЭК.