Доллар США: 67.5000 (+0.2575) 
Евро: 73.5818 (+0.2303) 
Золото: 40.69 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Парламент хочет внести изменения в закон о выборах президентаПарламент хочет внести изменения в закон о выборах президентаПопулярные Telegram-каналы в КыргызстанеПопулярные Telegram-каналы в Кыргызстане

Генпрокуратура должна дать оценку экс-руководителям Госкомитета по делам обороны, допустивших снижение поступления средств в бюджет от подведомственных учреждений, - депутат

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423626-ru.html

Похожие новости

В ЖК предлагают заложить в бюджет средства на установку видеонаблюдения во всех школах КР

В парламенте сомневаются в соответствии начальника патрульной милиции занимаемой должности

Депутаты просят рассмотреть главу ГУПМ на соответствие занимаемой должности

Ташиев: Государство должно работать на народ

Депутат предлагает провести инвентаризацию населенных пунктов, как Дачи Су и Аюу, которым не присвоен статус села или города

2 мая 2017, 11:03       Комментарии

Правоохранительные органы и Генеральная прокуратура должны разобраться, почему подведомственные учреждения Государственного комитета по делам обороны приносят мало прибыли, считает депутат Жогорку Кенеша Абдывахап Нурбаев (СДПК).
Комитет по международным делам, обороне и безопасности 2 мая обсуждает инициативу Фонда по управлению государственным имуществом изъять объекты оборонного ведомства, в том числе гостиницу "Семетей" и здание по ул.Киевской, в котором расположены "Военторг" и магазин "Народный".
Депутат Акылбек Жамангулов ("Республика - Ата-Журт") отметил, что здание "Военторга" должно приносить прибыль, так как магазины арендуют там площадь, однако этого не происходит.
А.Нурбаев высказал мнение, что Генпрокуратура должна дать оценку действиям бывших руководителей ведомства, допустивших снижение поступления средств в бюджет.
Представитель Счетной палаты сообщил, что ведомство проверило деятельность "Семетея", показатели с каждым годом падают. "Военторг" не проверяли из-за возбужденных Генпрокуратурой в 2014-2015 годах дел", - сказал он.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум