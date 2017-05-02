Генпрокуратура должна дать оценку экс-руководителям Госкомитета по делам обороны, допустивших снижение поступления средств в бюджет от подведомственных учреждений, - депутат

2 мая 2017, 11:03 Комментарии

Правоохранительные органы и Генеральная прокуратура должны разобраться, почему подведомственные учреждения Государственного комитета по делам обороны приносят мало прибыли, считает депутат Жогорку Кенеша Абдывахап Нурбаев (СДПК).

Комитет по международным делам, обороне и безопасности 2 мая обсуждает инициативу Фонда по управлению государственным имуществом изъять объекты оборонного ведомства, в том числе гостиницу "Семетей" и здание по ул.Киевской, в котором расположены "Военторг" и магазин "Народный".

Депутат Акылбек Жамангулов ("Республика - Ата-Журт") отметил, что здание "Военторга" должно приносить прибыль, так как магазины арендуют там площадь, однако этого не происходит.

А.Нурбаев высказал мнение, что Генпрокуратура должна дать оценку действиям бывших руководителей ведомства, допустивших снижение поступления средств в бюджет.

Представитель Счетной палаты сообщил, что ведомство проверило деятельность "Семетея", показатели с каждым годом падают. "Военторг" не проверяли из-за возбужденных Генпрокуратурой в 2014-2015 годах дел", - сказал он.