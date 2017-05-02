Депутат предлагает провести инвентаризацию населенных пунктов, как Дачи Су и Аюу, которым не присвоен статус села или города

2 мая 2017, 11:18 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев (СДПК) предлагает провести инвентаризацию населенных пунктов, которым не присвоен статус села или города. Об этом он сказал 2 мая на заседании комитета ЖК по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.

По его словам, после крушения самолета в Дачи Су 16 января стало понятно, что сам населенный пункт не отнесен ни к селу, ни к городу.

"Такая же ситуация с Аюу, в котором сошел оползень. В Узгенском районе несколько таких населенных пунктов. Надо провести полную инвентаризацию по республике", - отметил парламентарий.

Председатель комитета Асель Кодуранова (СДПК) ответила, что правительству будет дано протокольное поручение.