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Депутат предлагает провести инвентаризацию населенных пунктов, как Дачи Су и Аюу, которым не присвоен статус села или города

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423625-ru.html

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2 мая 2017, 11:18       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев (СДПК) предлагает провести инвентаризацию населенных пунктов, которым не присвоен статус села или города. Об этом он сказал 2 мая на заседании комитета ЖК по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту ЖК.
По его словам, после крушения самолета в Дачи Су 16 января стало понятно, что сам населенный пункт не отнесен ни к селу, ни к городу.
"Такая же ситуация с Аюу, в котором сошел оползень. В Узгенском районе несколько таких населенных пунктов. Надо провести полную инвентаризацию по республике", - отметил парламентарий.
Председатель комитета Асель Кодуранова (СДПК) ответила, что правительству будет дано протокольное поручение.

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