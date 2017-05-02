2 мая 2017, 11:31 Комментарии

В школах Кыргызстана планируют запустить проект "История религиозной культуры". Об этом стало известно на семинаре в городе Жалал-Абад, посвященном роли женщин в предупреждении идеологии насильственного экстремизма и радикализма. Как сообщает пресс-служба фонда "Ыйман", в семинаре приняли участие представительницы различных религиозных учебных заведений, фондов, благотворительных организаций.

В рамках семинара представители Государственной комиссией по делам религий КР рассказали о концепции государственной политики КР в религиозной сфере на 2014-2020 годы.

"Планируется запустить пилотный проект в школах "История религиозной культуры". Так как молодежь получает искаженную версию о ценностях религий, нам необходимо предпринять меры по предотвращению распространения подобных негативных идеологий путем поднятия уровня знаний населения", - сказала руководитель аналитического отдела комиссии Гульназ Исаева.