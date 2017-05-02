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В школах Кыргызстана планируют запустить проект "История религиозной культуры"

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423624-ru.html

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В ЖК предлагают заложить в бюджет средства на установку видеонаблюдения во всех школах КР

2 мая 2017, 11:31       Комментарии

В школах Кыргызстана планируют запустить проект "История религиозной культуры". Об этом стало известно на семинаре в городе Жалал-Абад, посвященном роли женщин в предупреждении идеологии насильственного экстремизма и радикализма. Как сообщает пресс-служба фонда "Ыйман", в семинаре приняли участие представительницы различных религиозных учебных заведений, фондов, благотворительных организаций.
В рамках семинара представители Государственной комиссией по делам религий КР рассказали о концепции государственной политики КР в религиозной сфере на 2014-2020 годы.
"Планируется запустить пилотный проект в школах "История религиозной культуры". Так как молодежь получает искаженную версию о ценностях религий, нам необходимо предпринять меры по предотвращению распространения подобных негативных идеологий путем поднятия уровня знаний населения", - сказала руководитель аналитического отдела комиссии Гульназ Исаева.

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