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В августе в Кыргызстане пройдет международная конференция по вопросам Ислама и дерадикализации общества

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-avgu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423622-ru.html

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2 мая 2017, 11:12       Комментарии

В конце августа 2017 года в Кыргызстане пройдет международная конференция, посвященная вопросам Ислама и дерадикализации общества. Об этом заявил министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев в рамках 6-го Совещания министров иностранных дел Диалога "Центральная Азия+Япония".
Обсуждая вопросы региональной безопасности, борьбы с терроризмом и наркотиками, содействия Афганистану, министры отметили, что вопросы обеспечения стабильности, мира и безопасности являются первостепенными для всех государств. Главы внешнеполитических ведомств центральноазиатского региона и Японии призвали к принятию конкретных мер по оказанию содействия правительству и народу Афганистана в налаживании диалога, укреплении межэтнического мира и согласия, преодоления последствий продолжающегося десятилетия вооруженного конфликта.
"Страны Центральной Азии решительно и однозначно осуждают терроризм во всех его формах и проявлениях", — отметили участники встречи, заявив о необходимости принятия практических мер по борьбе с экстремизмом с применением насилия. Стороны также заявили о готовности к совместной работе, как на двустороннем, так и многостороннем уровнях, в том числе в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и оружия.

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