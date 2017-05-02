Договор о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС вступит в силу в 2018 году

2 мая 2017, 11:21 Комментарии

Договор о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС вступит в силу 1 января 2018 года. Об этом заявили на очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которое прошло в Москве, сообщает пресс-служба правительства.

По словам вице-премьер-министра КР Олега Панкратова, председателя Совета ЕЭК, принятие Договора – один из приоритетов работы Совета Евразийской экономической комиссии на 2017 год.

"Принятие данного документа в 2017 году является одним из приоритетов в работе Евразийской экономической комиссии. Создание понятной системы начисления пенсий будет стимулировать трудоспособное население к разумной географической мобильности, а также позволит бизнес-сообществу эффективнее использовать инвестиционные ресурсы, реализовывать программы привлечения и развития персонала", – отметил Панкратов.

Члены Совета ЕЭК решили продолжить работу по формированию правил и норм, обеспечивающих начисление пенсий, а также порядок экспорта пенсионных обязательств и учет стажа работы в другом государстве Союза. При этом особое внимание будет уделено вопросу определения величины индивидуального пенсионного коэффициента, который будет применяться при расчете размера пенсии.

По итогам заседания Совете Евразийской экономической комиссии принято решение о синхронизации процедур ратификации Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, что позволит документу вступить в силу 1 января 2018 года. В заседании Совета ЕЭК приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана и России, председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, члены Коллегии (министры) ЕЭК", – говорится в сообщении.