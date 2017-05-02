Доллар США: 67.5000 (+0.2575) 
Евро: 73.5818 (+0.2303) 
Золото: 40.69 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке - курс на лето, хотя ночью дождьВ Бишкеке - курс на лето, хотя ночью дождь

Договор о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС вступит в силу в 2018 году

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/dogovo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423621-ru.html

Похожие новости

Итоги Совета ЕЭК: новый Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу 1 января 2018 года

В.Корешков: "6 мая вступят в силу основные документы ЕАЭС по лекарствам и медицинским изделиям. Начинают работу общие рынки"

Торага ЖК поздравил кыргызстанцев с Днем солидарности трудящихся

Торага Жогорку Кенеша поздравил кыргызстанцев с Днем солидарности трудящихся

6 мая вступят в силу документы об общем рынке фармацевтики ЕАЭС

2 мая 2017, 11:21       Комментарии

Договор о пенсионном обеспечении трудящихся стран ЕАЭС вступит в силу 1 января 2018 года. Об этом заявили на очередном заседании Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), которое прошло в Москве, сообщает пресс-служба правительства.
По словам вице-премьер-министра КР Олега Панкратова, председателя Совета ЕЭК, принятие Договора – один из приоритетов работы Совета Евразийской экономической комиссии на 2017 год.
"Принятие данного документа в 2017 году является одним из приоритетов в работе Евразийской экономической комиссии. Создание понятной системы начисления пенсий будет стимулировать трудоспособное население к разумной географической мобильности, а также позволит бизнес-сообществу эффективнее использовать инвестиционные ресурсы, реализовывать программы привлечения и развития персонала", – отметил Панкратов.
Члены Совета ЕЭК решили продолжить работу по формированию правил и норм, обеспечивающих начисление пенсий, а также порядок экспорта пенсионных обязательств и учет стажа работы в другом государстве Союза. При этом особое внимание будет уделено вопросу определения величины индивидуального пенсионного коэффициента, который будет применяться при расчете размера пенсии.
По итогам заседания Совете Евразийской экономической комиссии принято решение о синхронизации процедур ратификации Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, что позволит документу вступить в силу 1 января 2018 года. В заседании Совета ЕЭК приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана и России, председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян, члены Коллегии (министры) ЕЭК", – говорится в сообщении.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум