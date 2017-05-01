Популярные Telegram-каналы в Кыргызстане

2 мая 2017, 11:01 Комментарии

Зачем за ними следить и что в них публикуют. Рубрику ведет специалист по интернет-маркетингу K—News Аскар Турдугулов.

Собственно на этом можно было и завершать статью, поскольку в Кыргызстане авторов Telegram-каналов раз, два и обчелся… Однако, все же попробуем изучить эту тему.

Начнем по порядку.

Буквально недавно создатель Telegram Павел Дуров анонсировал ряд нововведений в своем мессенджере. В конце марта добавив функцию аудиозвонков Telergam серьезно смог наступить на пятки привычному WhatsApp. В скором времени уже могут появиться платежи через ботов, видеосообщения и функция Telescope.

Как зарождалась жизнь каналов

В 2015 году в приложении появились каналы, Telegram из обычного мессенджера превратился в важный инструмент для журналистов, блогеров и бизнесменов. Например, журналисты собирают в своих Telegram-каналах лояльную аудиторию и делятся заметками и размышлениями, не привязанными к повестке дня и не ограниченными цензурой.

СМИ размещают ссылки на самые важные материалы и выкладывают фото из жизни редакции. Компании делятся новостями и полезной информацией для клиентов, причем делают это в довольно свободной форме — сообщения в Telegram выглядят куда менее формально, чем официальные пресс-релизы или сухие публикации в соцсетях.

Если не гора к Мухаммеду, то Мухаммед идет к горе

Поставив себе задачу: "Какие существуют Telegram-каналы в Кыргызстане?", я начал их искать.

Имея у себя на Facebook почти 1500 друзей, решил провести онлайн-опрос, какие Telegram-каналы у нас есть. Результат оказался безуспешным.

В моем списке Telegram-каналов присутствовали только двое из Кыргызстана. Это Марина Ким и Бектур Искендер – активные и узнаваемые персоны в социальных сетях. Мне удалось с ними связаться, получить небольшой комментарий касательно их Telegram-канала и собственно поинтересоваться их мнением о мессенджере в Кыргызстане.

Разговор с Мариной Ким

Адрес Telegram-канала: https://t.me/marinakimm.

— Почему Вы решили начать вести свой канал в Telegram?

— Понравился формат — что нет комментариев, потому что до смерти устала от комментариев в Facebook.

— Как Вам удается продвигать канал?

— Подписчики набираются тяжело, Telegram не популярен в Кыргызстане. Все думают, что это мессенджер "а-ля WhatsApp". Не знают, что есть блоги (в Telegram, прим. ред. K-News).

Разговор с Бектуром Искендер

Адрес Telegram-канала: https://t.me/bektouriskender.

— Почему решили прийти в Telegram и как набираются у вас подписчики?

— Я всегда изучаю любые популярные сервисы. На первых порах я испытываю сервис для личных целей, разбираю его по винтикам, а потом мы придумываем, как применить его для распространения наших материалов. С Телеграмом именно такая история — это не более чем просто эксперимент. Подписчиков я иногда набираю просто призывами в Фэйсбуке, но больше всего людей подписывалось на меня, когда мы давали ссылку на мой Телеграм в моих колонках.

— Удобно ли им пользоваться и нравится ли вообще?

— Да, им удобно пользоваться. К тому же я периодически размещаю записи на своем канале с компьютера. В таких случаях у меня хватает терпения публиковать более длинные тексты или загружать снимки, которые я делал не на мобильный телефон. Нравится ли мне Телеграм? Скорее да, чем нет. Это интересная комбинация мессенджера с лентой новостей и интересных сообщений. Что особенно любопытно — там нельзя ставить лайки или отвечать комментариями. Но и коммуникация более интимная — люди получают сообщения по тому же принципу, что и СМС. Поэтому я в Телеграм пишу гораздо более личные и тривиальные вещи из моей жизни, чем в Фэйсбуке, например.

— Спасибо. Ну и указать каналы в КР, которые вы знаете или читаете?

— В Кыргызстане каналов особо и нет, кроме меня и Марины Ким. Я читаю популярных российских журналистов (вроде Олега Кашина) или интереснейшие каналы — например, "Медиа и депрессия" или "Мы и Жо". Они оба про последние тенденции в мировых СМИ.

Битва Титанов

В тот момент, когда я получал комментарии от двух вышеуказанных авторов, абсолютно случайно мне стало известно, что между двумя этими авторами состоялся спор. Марина и Бектур в конце зимы этого года поспорили набрать 1000 подписчиков. Тот, кто проиграет, должен будет работать целую неделю на победившего оппонента.

Какие на сегодня у них результаты? У Марины 376 подписчиков. У Бектура 405. Интересно будет ознакомиться с итогами этого спора. Как говорится, стикер им в руки!

Проводя свое исследование мне все-таки удалось найти несколько интересных каналов, которые мне сообщили что их авторы наши соотечественники.

Keshalook. Тематика не указана. Если судить по публикациям, то это дизайн одежды и искусственный интеллект. Мне показалось, что автор канала дизайнер.

https://t.me/keshalook

Монологи бурой лисы. Личный блог с рассказами субъективных наблюдений автора.

https://t.me/blueberrynights

Бизнес в Телеграм. Секреты в Телеграм-маркетинге. Новости и обзоры новых функций и трендов.

https://t.me/tgbusiness

Также были замечены несколько каналов СМИ. Однако войдя к ним, понял, что жизни пока там нет, за исключением одной редакции, у которой дела идут более или менее благополучно.

Надеюсь, этот список в скором времени пополнится, а быть может именно эта статья поможет разыскать еще более популярные каналы в Кыргызстане, которые можно указать в комментариях к этой статье.

P.S. а напоследок небольшой вам суйунчу. Не отставая от современных требований, а также будучи на волне модных трендов, редакция K-News рада сообщить вам, что запустила свой канал в Telegram. Присоединяйтесь! Тут вас ждет все самое интересное!