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Спортсменов из КР не пустили в Украину за связь с запрещенной организацией

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359209_sp...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423619-ru.html

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2 мая 2017, 10:55       Комментарии

Пограничники Украины не пустили в страну четырех граждан Кыргызстана, якобы причастных к событиям в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году. Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы (ГПС) Украины.
Госпогранслужба остановила на границе восьмерых иностранцев, которые, по данным ГПС, причастны к трагическим событиям в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года в Одессе. Въезд запретили четырем гражданам Кыргызстана, трем гражданам Беларуси и одному гражданину России. Кыргызстанцы и белорусы прилетели рейсом Минск - Одесса.
По данным российских СМИ, иностранцы были спортсменами и прибыли в Украину на соревнования. При проверке выяснилось, что они прибыли по приглашению организации, которую ранее украинские власти подозревали в причастности к организации беспорядков в Одессе.
Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе произошло столкновение сторонников Евромайдана и их противников, после чего в здании Дома профсоюзов произошел пожар, в результате чего погибли 48 человек.

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