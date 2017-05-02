Доллар США: 67.5000 (+0.2575) 
Евро: 73.5818 (+0.2303) 
Золото: 40.69 $/гр (+0.04) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Султай Чынгыз завоевал бронзу на чемпионате мира по шахматам среди школьников в РумынииСултай Чынгыз завоевал бронзу на чемпионате мира по шахматам среди школьников в РумынииСпортсменов из КР не пустили в Украину за связь с запрещенной организациейСпортсменов из КР не пустили в Украину за связь с запрещенной организацией

Поисковые работы в селе Аюу продолжаются

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359217_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423618-ru.html

Похожие новости

Министр К.Боронов проинспектировал ход предупредительных работ на берегу реки Чу

В.Корешков: "6 мая вступят в силу основные документы ЕАЭС по лекарствам и медицинским изделиям. Начинают работу общие рынки"

Глава МЧС поручил усилить работу по переселению населения с оползне-опасных участках

МЧС продолжает поисковые работы после схода оползня в Узгене

КПП "Каркыра" на границе с Казахстаном возобновит работу 1 мая

2 мая 2017, 11:01       Комментарии

Поисковые работы в селе Аюу айыльного аймака Зергер, где сошел оползень, продолжаются, сообщает пресс-служба МЧС.
На месте развернут штаб, медики оказали первую доврачебную помощь родственникам погибших. Также бригада медицинской службы дежурит на месте чрезвычайной ситуации.
30 апреля были найдены три тела погибших (девочки 2005 г.р., 2015 г.р., 1997 г.р.) и переданы родственникам.
На месте работают:
<li>МЧС КР - 190 спасателей,</li><li>Генштб ВС КР – 100 солдат,</li><li>РОВД МВД КР – 10 сотрудников,</li><li>медицинская служба района – 5 сотрудников,</li><li>районный отдел архитектуры – 4 сотрудника,</li><li>районная электрическая станция (РЭС) – 5 человек,</li><li>две инженерные техники.</li>
Всего по Узгенскому району Ошской области было установлено 118 палаток для семей, которые проживали на оползнеопасном участке. В данный момент проводится отселение жителей, чьи дома находятся на оползнеопасном участке.
Напомним, 29 апреля, около 07.20 утра в селе Аюу сельского округа Зергер Узгенского района Ошской области сошедший оползень накрыл семь жилых домов. По данным МЧС, один из домов был нежилым, в остальных шести домах находились 24 человека, среди них 9 детей.
40 семей, которые проживают на оползнеопасном участке, были эвакуированы.
Вечером в тот же день в селе Курбу-Таш Узгенского района сошедший оползень накрыл еще три дома.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум