Парламент хочет внести изменения в закон о выборах президента

2 мая 2017, 11:06 Комментарии

Парламент намерен изменить дату выборов президента. Об этом стало известно сегодня, 2 мая, в ходе заседания парламентского комитета по конституционному законодательству и государственному устройству.

По словам лидера фракции СДПК Исы Омуркулова, предлагается внести изменения в Закон "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша". В частности, предлагается провести выборы не 19 ноября, а в третье воскресенье октября.

"Закон по дате выборов президента был принят в 2011 году. В нем указывается, что выборы президента должны проходить 19 ноября. Сегодня настал момент выяснить, подходит ли этот срок к нынешней ситуации. Инаугурация действующего президента была 1 декабря, соответственно, сроки со дня голосования очень маленькие. Поэтому инициативная группа депутатов вносит предложение о переносе даты голосования с 19 ноября на 15 октября текущего года - третье воскресенье октября", - сказал Омуркулов.

Он отметил, что если предложение примут остальные депутаты, то по всем срокам парламентарии смогут внести поправки в Закон "О выборах президента и депутатов ЖК".

"Выборы состоятся не позднее четырех месяцев после принятия закона. Мы сможем соблюсти все нормы законодательства: провести парламентские слушания, сроки между чтениями и подписание закона главой государства", - добавил лидер СДПК.