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До 4 мая Боомское ущелье на 6 часов будут перекрывать из-за спуска камней

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359216_do...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423616-ru.html

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"Новую" дорогу открыли в Нарын — угроза камнепада снята

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2 мая 2017, 11:11       Комментарии

"Кыргыз темир жолу" в период со 2 по 4 мая будет осуществлять спуск камней на участке автодороги Бишекек - Нарын - Торугарт. Об этом сообщает пресс-служба кыргызских железных дорог.
По сообщению ведомства, для обеспечения безопасности движения поездов и автотранспорта работы по принудительному спуску камней на участке автодороги Бишкек - Нарын - Торугарт будут проводиться на 122-м км Боомского ущелья.
В связи с этим движение для автотранспорта с 09.00 до 15.00 по местному времени будет периодически перекрываться сотрудниками УПМ МВД КР. При накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работа по спуску камней будет прекращаться и машины пропустят.

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