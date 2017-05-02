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В Бишкеке - курс на лето, хотя ночью дождь

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359214_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423615-ru.html

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Отрезок улицы Калыка Акиева в Бишкеке закроют на ремонт

2 мая 2017, 11:14       Комментарии

Похоже, в столице заканчивается череда дождей и пасмурной погоды. В ближайшие несколько дней в Бишкеке станет теплее, хотя ночью 2 мая возможны дожди, но днем представители Гидрометцентра осадков не прогнозируют.
Сегодня, 2 мая, в Бишкеке воздух прогреется до +21 градуса, ночью до +6. Завтра днем +24 градуса, 4 мая - 26 градусов тепла. Ветер западный, не более 9 метров в секунду.
В городе Оше 2 и 3 мая без осадков, 4 мая - дождь и грозы. Сегодня температура в южной столице поднимется до +22, 3 и 4 мая - 25-26 градусов тепла.
На горных участках республики сохраняется лавиноопасная ситуация, это связано с повышенными осадками на участках. Также в горных районах в связи с осадками ожидается подъём уровня воды.

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