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После продолжительной болезни ушел из жизни известный ученый, ветеран ВОВ Бакир Чодобаев

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/posle-pro...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423614-ru.html

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2 мая 2017, 10:45       Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни известный геолог, ученый, активный общественный деятель Кыргызской Республики, ветеран Великой Отечественной войны Бакир Чодобаев.
Бакир Чодобаев — значимая фигура для истории геологии Кыргызской ССР. Основатель и председатель Общественного Обьединение Ветеранов великой отечственной войны и труженников тыла. Биография Бакира Чодобаева — это история великого успеха человека, любившего свою родину и свой народ, свой выбор на жизненном пути.
Бакир Чодобаев родился 9 мая 1924 года в селе Актерек Иссык-Кульской области. Прошел путь Ввеликой отечественной войны, воевал против фашистких войск в рядах Красной армии.
Бакир Чодобаев - заслуженный геолог КР, Лауреат Госпремии КР в области науки и техники, персональный пенсионер за особые заслуги перед народом КР.
В последние годы он был председателем ОО "Участников ВОВ и труженников тыла", ветеран войны и труда СНГ.
Награжден орденами "Манас" 2 степени, "Отечесвенной войны 1 степени" "Трудового Красного Знамени", медалью "За отвагу", "Данк" и др.
Он являлся автором трех книг.
Похороны состоятся 3 мая на городском кладбище "Ала-Арча".

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