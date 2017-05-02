После продолжительной болезни ушел из жизни известный ученый, ветеран ВОВ Бакир Чодобаев

2 мая 2017, 10:45 Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни известный геолог, ученый, активный общественный деятель Кыргызской Республики, ветеран Великой Отечественной войны Бакир Чодобаев.

Бакир Чодобаев — значимая фигура для истории геологии Кыргызской ССР. Основатель и председатель Общественного Обьединение Ветеранов великой отечственной войны и труженников тыла. Биография Бакира Чодобаева — это история великого успеха человека, любившего свою родину и свой народ, свой выбор на жизненном пути.

Бакир Чодобаев родился 9 мая 1924 года в селе Актерек Иссык-Кульской области. Прошел путь Ввеликой отечественной войны, воевал против фашистких войск в рядах Красной армии.

Бакир Чодобаев - заслуженный геолог КР, Лауреат Госпремии КР в области науки и техники, персональный пенсионер за особые заслуги перед народом КР.

В последние годы он был председателем ОО "Участников ВОВ и труженников тыла", ветеран войны и труда СНГ.

Награжден орденами "Манас" 2 степени, "Отечесвенной войны 1 степени" "Трудового Красного Знамени", медалью "За отвагу", "Данк" и др.

Он являлся автором трех книг.

Похороны состоятся 3 мая на городском кладбище "Ала-Арча".