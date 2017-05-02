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Султай Чынгыз завоевал бронзу на чемпионате мира по шахматам среди школьников в Румынии

Источник:
http://kabar.kg/news/sultai-ch...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423613-ru.html

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Юный шахматист Султай Чынгыз завоевал бронзу школьного чемпионата мира

Positiff: В Бишкеке отреставрировали фонтан "Сказка" и 6-летний С.Чынгыз завоевал бронзу чемпионата мира по шахматам

2 мая 2017, 11:03       Комментарии

Бишкек, 2 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Султай Чынгыз завоевал бронзу на чемпионате мира по шахматам среди школьников в Румынии. Об этом агентству "Кабар" рассказал президент федерации шахмат КР Милан Турпанов.
По его словам, соревнования проходили с 22 апреля по 1 мая в городе Яссы (Румыния). Медали разыгрывались в нескольких возрастных группах до 7, 9, 11, 13, 15 и 17 лет.
Кыргызстан представал 6-летний С.Чынгыз. В возрастной категории до 7 лет, участвовали 65 шахматистов из 40 стран. В итоге первое место занял представитель из Узбекистана, второе из Ирана.
"Это большой успех для нашей страны, ведь впервые в истории федерации мы получили медаль в чемпионате среди школьников. У шахматиста С.Чынгыза есть потенциал, и его дальше нужно реализовать", - сказал М.Турпанов.

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