Судьям местных судов рассказали о порядке обращения в Конституционную палату

2 мая 2017, 10:42 Комментарии

Конституционная палата совместно с Общественным фондом "Правовая клиника "Адилет" 28-29 апреля провела Школу конституционализма для судей местных судов города Бишкек и Чуйской области. Об этом сообщили в Конституционной палате. Целью данной Школы конституционализма является повышение уровня знаний участников о деятельности Конституционной палаты, а также разъяснение порядка обращения с запросом в Конституционную палату.

Так, согласно закону о Конституционной палате, одним из субъектов обращения в Конституционную палату является судья (судьи) Крыргызстана. Если при рассмотрении дела в любой судебной инстанции возникает вопрос о конституционности закона или иного нормативного правового акта, от которого зависит решение дела, суд направляет запрос в Конституционную палату.

Перед участниками мероприятия выступили судьи Конституционной палаты и сотрудники ее аппарата, которые рассказали о роли и месте Конституционной палаты в системе судебных органов, особенностях порядка обращения судей в Конституционную палату, правовых принципах, применяемых Конституционной палатой при принятии решений, а также об актах Конституционной палаты и их исполнении.

Во время практической части школы участники смогли приобрести навыки подготовки и правильного оформления запросов в Конституционную палату и учесть наиболее распространенные ошибки при обращении.

Школы конституционализма проводятся Конституционной палатой с 2014 года, как для судей, так и для представителей нормотворческих органов, других государственных органов, неправительственных организаций, средств массовой информации, научных кругов и адвокатов.