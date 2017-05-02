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Судьям местных судов рассказали о порядке обращения в Конституционную палату

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423612-ru.html

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2 мая 2017, 10:42       Комментарии

Конституционная палата совместно с Общественным фондом "Правовая клиника "Адилет" 28-29 апреля провела Школу конституционализма для судей местных судов города Бишкек и Чуйской области. Об этом сообщили в Конституционной палате. Целью данной Школы конституционализма является повышение уровня знаний участников о деятельности Конституционной палаты, а также разъяснение порядка обращения с запросом в Конституционную палату.
Так, согласно закону о Конституционной палате, одним из субъектов обращения в Конституционную палату является судья (судьи) Крыргызстана. Если при рассмотрении дела в любой судебной инстанции возникает вопрос о конституционности закона или иного нормативного правового акта, от которого зависит решение дела, суд направляет запрос в Конституционную палату.
Перед участниками мероприятия выступили судьи Конституционной палаты и сотрудники ее аппарата, которые рассказали о роли и месте Конституционной палаты в системе судебных органов, особенностях порядка обращения судей в Конституционную палату, правовых принципах, применяемых Конституционной палатой при принятии решений, а также об актах Конституционной палаты и их исполнении.
Во время практической части школы участники смогли приобрести навыки подготовки и правильного оформления запросов в Конституционную палату и учесть наиболее распространенные ошибки при обращении.
Школы конституционализма проводятся Конституционной палатой с 2014 года, как для судей, так и для представителей нормотворческих органов, других государственных органов, неправительственных организаций, средств массовой информации, научных кругов и адвокатов.

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