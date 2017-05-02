Госкомитету по делам обороны нужна гостиница "Семетей", - глава М.Касымкулов

2 мая 2017, 10:44 Комментарии

"Нам гостиница "Семетей" нужна", - сказал глава Госкомитета по делам обороны Мирбек Касымкулов 2 мая на заседании Комитета Жогорку Кенеша по международным делам,оброне и безопасности.

По его словам, гостиница предназначена для размещения военнослужащих, прибывающих в Бишкек в служебные командировки из частей республики, и международных делегаций по вопросом военно-технического сотрудничества.

Председатель военного ведомства сообщил, что площадь участка, на котором размещено здание, составляет 2212 кв.м, площадь гостиницы - 4436 кв.м, торговая площадь - 187, складские помещения - 50, культурные - 27, служебные - 2648, подвал - 455 кв.м.

В бюджет поступило 5,28 млн сомов.

Депутаты попросили М.Касымкулова сказать его мнение относительно инициативы Фонда по управлению госимуществом изъять у ведомства здание.

"Нам гостиница нужна", - ответил он.