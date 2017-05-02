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Госкомитету по делам обороны нужна гостиница "Семетей", - глава М.Касымкулов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423611-ru.html

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Депутат усомнился в целесообразности Госкомитета по делам обороны

Депутат премьеру о главе Госкомитета по делам обороны: Кто это? Он не приносил присягу

2 мая 2017, 10:44       Комментарии

"Нам гостиница "Семетей" нужна", - сказал глава Госкомитета по делам обороны Мирбек Касымкулов 2 мая на заседании Комитета Жогорку Кенеша по международным делам,оброне и безопасности.
По его словам, гостиница предназначена для размещения военнослужащих, прибывающих в Бишкек в служебные командировки из частей республики, и международных делегаций по вопросом военно-технического сотрудничества.
Председатель военного ведомства сообщил, что площадь участка, на котором размещено здание, составляет 2212 кв.м, площадь гостиницы - 4436 кв.м, торговая площадь - 187, складские помещения - 50, культурные - 27, служебные - 2648, подвал - 455 кв.м.
В бюджет поступило 5,28 млн сомов.
Депутаты попросили М.Касымкулова сказать его мнение относительно инициативы Фонда по управлению госимуществом изъять у ведомства здание.
"Нам гостиница нужна", - ответил он.

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