Киев назвал персонами нон грата кыргызстанцев, якобы фигурантов дела о пожаре в Одессе

2 мая 2017, 10:41 Комментарии

Госпогранслужба Украины остановила на границе восьмерых иностранцев, которые, по данным властей страны, причастны к трагическим событиям в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года в Одессе. Об этом пишет "Лайф", со ссылкой на пресс-службу ГПС страны.

"Правоохранители задержали восемь граждан Кыргызстана, Беларуси и России, которые якобы прибыли для участия в спортивных соревнованиях. Четыре гражданина Кыргызстана и три Беларуси прилетели рейсом Минск — Одесса, а гражданин России прибыл из Дубая в Борисполь", — говорится в сообщении пресс-службы.

Иностранцев не пропустили через границу, они возвращены обратным рейсом.

Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе радикалы "Самообороны Майдана" сожгли палаточный городок на Куликовом Поле, где одесситы собирали подписи за федерализацию Украины. Сторонники "Антимайдана" укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы подожгли и его. В тех трагических событиях погибло 48 человек, свыше 200 получили ранения.