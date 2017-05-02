В Кыргызстане начинается сезон активности клещей

2 мая 2017, 10:42 Комментарии

Ежегодно в весенне-летний период увеличивается число обращений в лечебные учреждения людей, пострадавших от укусов клещей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В ведомстве напоминают, что элементарные меры предосторожности помогут избежать заражения клещевым энцефалитом.

"Отправляясь на отдых в горы, лес, находясь на берегу реки, поросшей кустарником и даже каменистой местности вблизи леса, вы должны периодически осматривать свою одежду, тело и снимать заползающих клещей, так как их активность связана с определенным временем года. В южных районах нашей республики она повышается в конце марта — начале апреля, в северных — с середины апреля или начала мая. Нельзя допускать заползания клещей под одежду. В целях профилактики рекомендуется пользоваться специальными веществами: кремами, мазями, салфетками, аэрозолями и т.д.", — отмечают в Минздраве.

Специалисты подчеркивают: во время пребывания на природе не стоит ложиться на траву, садиться на пни и валежник. Для отдыха предпочтительно использовать открытые участки, рекомендуется застилать место пикника брезентом или другой подстилкой.

После выхода из зоны необходимо провести само- и взаимоосмотры на случай заползания клещей. По возвращении домой желательно снять всю одежду и ещё раз осмотреть тело и голову.

"При обнаружении присосавшегося клеща необходимо вокруг его хоботка завязать петлю из прочной нитки, смазать его какой-либо маслянистой жидкостью, керосином, бензином или растительным маслом и осторожно через 15-20 минут, раскачивая из стороны в сторону, вытягивать петлей или пинцетом, стараясь не сдавливать, чтобы не выдавить в ранку его содержимое. Очень важно как можно быстрее удалить присосавшегося клеща, не дать ему возможность долго сосать кровь. Чем дольше клещ питается кровью, тем больше вируса он введет в кровь человека, и тем тяжелее будет протекать заболевание", — поясняют в Минздраве.

Клещевой энцефалит имеет следующие признаки: болезнь начинается остро (больной часто отмечает час начала болезни) и сопровождается ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38-39°, тошнотой, рвотой (1-2 раза в сутки). Больного беспокоят также мышечные боли, которые наиболее часто локализуются в области шеи и надплечий, спинопоясничной области и конечностях в виде ломоты и чувства онемения.

Снятого с человека клеща можно доставить в Департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора МЗ КР (г. Бишкек, ул. Фрунзе, 535, тел. 32-32-01) или в Центр профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора г. Бишкек (ул. Байтик Баатыра, 36а) для определения его вида.