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Human Rights Watch обнародовала доклад о химической атаке в Сирии

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359201_hu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423607-ru.html

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2 мая 2017, 10:27       Комментарии

Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала доклад о химических атаках в Сирии. В нём описаны новые доказательства применения сирийской армией химического оружия.
Приглашенные правозащитниками эксперты изучили фотографии кратера на месте взрыва. По их мнению, на город сбрасывались бомбы советского производства, разработанные для применения с газом зарином. В докладе также приводятся опросы свидетелей химической атаки. Правозащитники заключают, что режим президента Сирии Башара Асада систематически применяет химическое оружие. Действия сирийских властей в организации назвали преступлениями против человечества.
По данным агентства "Франс-Пресс", Генеральная ассамблея ООН готовит специальную рабочую группу, которая составит досье военных преступлений в Сирии. Оно должно будет помочь международным органам правосудия собрать доказательства, чтобы привлечь виновных к судебной ответственности. Правительство в Дамаске осудило это решение, назвав его вмешательством во внутренние дела страны.
4 апреля сирийская оппозиция заявила о гибели десятков человек в городе Хан-Шейхуне провинции Идлиб. При атаке использовался нервно-паралитический газ. Повстанцы и западные страны возложили вину за нападение на правительственные войска Сирии.

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