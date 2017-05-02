МИД ЦА и Японии подписали ряд документов о сотрудничестве в разных сферах

2 мая 2017, 10:30 Комментарии

В Ашхабаде (Туркменистан) завершилось 6-е совещание министров иностранных дел Диалога "Центральная Азия+Япония". Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

В работе диалога приняли участие делегации на уровне министров иностранных дел всех пяти стран Центральной Азии, а также Японии.

В начале совещания главы внешнеполитических ведомств выразили народу Кыргызстана соболезнования в связи с оползнем в селе Аюу Узгенского района Ошской области 29 апреля, повлекшим большие человеческие жертвы.

Одним из важных вопросов на повестке дня была региональная безопасность, борьба с терроризмом и наркотиками, содействие Афганистану. Дипломаты отметили, что вопросы обеспечения стабильности, мира и безопасности являются первостепенными для всех государств. Страны ЦА решительно и однозначно осудили терроризм во всех его формах и проявлениях, отметили о необходимости принятия практических мер по борьбе с экстремизмом с применением насилия, и отметили о готовности к совместной работе как на двустороннем, так и многостороннем уровнях.

Министры также подчеркнули о необходимости совместной работы по противодействию незаконному обороту наркотиков и оружия.

Обсуждая вопросы улучшения бизнес-среды в Центральной Азии, инвестиций в инфраструктуру и подготовки кадров, участники совещания высоко оценили выдвинутую премьер-министром Японии Синдзо Абэ в 2015 году инициативу по "экспорту качественной инфраструктуры в Азию" по продвижению качественных инфраструктурных инвестиций, включающих в себя эффективную мобилизацию финансовых ресурсов.

Дипломаты отметили наличие большого потенциала сотрудничества с участием японских корпораций в создании инфраструктуры в области предотвращения стихийных бедствий, дорожно-транспортных коммуникаций, внедрения новых технологий в социально-коммуникационные проекты в странах региона.

Касаясь сотрудничества в области сельского хозяйства, транспорта и логистики, главы внешнеполитических ведомств назвали эти направления одними из наиболее перспективных направлений.

Участники совещания обсудили вопросы и культурно-гуманитарного сотрудничества. Они отметили, что обмены творческими коллективами и личностями, научными идеями сближают народы, являются наиболее зримыми и эффективными способами укрепления уз дружбы и сотрудничества. Министры также выразили признательность правительству Японии за решение облегчить визовые требования для граждан стран Центральной Азии, что позволит активизировать культурно-гуманитарные контакты.

По итогам заседания министры подчеркнули, что за 25 лет с момента установления дипломатических отношений стран ЦА с Японией значительно укрепился политический диалог, расширились торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи.

Очередное 7-е совещание министров иностранных дел Диалога "Центральная Азия+Япония" пройдет в следующем году в Душанбе, где председательствовать будет глава внешнеполитического ведомства Таджикистана С. Аслов.