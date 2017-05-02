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Оба мальчика, пострадавших в ДТП на Чапаева, вышли из комы

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359205_ob...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423605-ru.html

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Для жителей пострадавшего от оползня села Аюу установили палатки

2 мая 2017, 10:39       Комментарии

Оба мальчика, пострадавшие в ДТП 21 апреля на пересечении улиц Чапаева и Ремесленной, вышли из комы. Напомним, Эрбол Мамаджакыпов пришел в себя через два дня после происшествия и сейчас он находится в общей палате.
Алимкул Сырынов только вчера вышел из состояния комы. Однако, несмотря на это, он по-прежнему находится в реанимации. По сообщению врачей, он периодически приходит в себя.
"Он еще полностью не вышел из комы, периодически теряет сознание. Но что хорошо, он со вчерашнего дня стал самостоятельно принимать пищу, когда приходит в сознание. Также он отвечает на вопросы", - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения КР.
В ведомстве также отметили, что сейчас мальчики получают всю необходимую помощь и медикаменты.
Напомним, 21 апреля на ул. Чапаева, примерно в 13.35 автомобиль марки "Мерседес" черного цвета сбил двух учеников третьего класса школы № 74.

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