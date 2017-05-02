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В Сосновке установят автоматизированный весоконтроль для большегрузных авто

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359206_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423604-ru.html

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2 мая 2017, 10:42       Комментарии

В пункте автомобильного пропуска "Сосновка" установят автоматизированный весогабаритный контроль. Об этом сообщили в Минтрансе.
В ведомстве новшество объяснили тем, что перегруженные транспортные средства за короткое время могут разрушить поверхность автомобильных дорог - как магистральных, так и региональных и городских.
"При движении транспорта датчики системы автоматически анализируют тип автомобиля, количество осей, номерной знак транспортного средства, его вес и нагрузку на оси. После сбора исходных данных система в графическом виде выдает оператору поступившие данные о транспортном средстве, на основе которых оператор может принять соответствующие действия. Данные, полученные системой, автоматически сохраняются и отправляются на центральный сервер", - отметили в ведомстве.
Проект является пилотным. Ранее такая система была установлена в пункте весоконтроля в Кемине. На этой неделе систему установят в Сосновке, а затем передадут департаменту Минтранса.
После успешного внедрения возможна ее установка и на других пунктах весогабаритного контроля.
Ранее министр Жамшитбек Калилов отмечал, что из-за отсутствия электронного контроля работа на весоконтрольных пунктах является самой привлекательной из-за коррупционной составляющей.

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