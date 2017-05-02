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В Бишкеке небольшой отрезок улицы К. Акиева временно будет закрыт

Источник:
http://www.vb.kg/doc/359203_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423603-ru.html

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Из-за ремонта инженерных сетей участок улицы К.Акиева будет закрыт для автотранспорта

В связи с ремонтом участок ул. Калыка Акиева будет закрыт для движения автотранспорта – мэрия Бишкека

2 мая 2017, 10:45       Комментарии

В связи с ремонтом инженерных сетей участок улицы Калыка Акиева будет закрыт для движения автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии г. Бишкек.
Как сообщают в Управлении капитального строительства, с 3 мая и до середины июня будет закрыта улица Калыка Акиева от улицы Киевской до проспекта Чуй в связи с ремонтом инженерных сетей.
После завершения работ планируется ремонт дорожного полотна и тротуаров на данном участке за счет гранта КНР.
Городские власти убедительно просят горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

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