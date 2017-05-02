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Из-за ремонта инженерных сетей участок улицы К.Акиева будет закрыт для автотранспортаИз-за ремонта инженерных сетей участок улицы К.Акиева будет закрыт для автотранспортаЧасть улицы Калыка Акиева перекроют — ремонт дорог в БишкекеЧасть улицы Калыка Акиева перекроют — ремонт дорог в Бишкеке

В связи с ремонтом участок ул. Калыка Акиева будет закрыт для движения автотранспорта – мэрия Бишкека

Источник:
http://kabar.kg/news/v-sviazi-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423602-ru.html

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Из-за ремонта инженерных сетей участок улицы К.Акиева будет закрыт для автотранспорта

2 мая 2017, 10:17       Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. В Управлении капитального строительства мэрии Бишкека сообщают, что с 3 мая будет закрыто дорожное движение на улице Калыка Акиева от улицы Киевской до проспекта Чуй. Об этом передает пресс-служба мэрии столицы.
Сообщается, что закрытие движения для автотранспорта осуществляется в связи с ремонтом инженерных сетей и продолжится до середины июня 2017 года.
Ремонт сетей будет осуществляться ОсОО "Азиястройкомплекс. После завершения работ по ремонту инженерных сетей планируется ремонт улицы Калык Акиева в счет китайского гранта.
Мэрия Бишкека просит извинения за причинённые неудобства и убедительно просит горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

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