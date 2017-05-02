В связи с ремонтом участок ул. Калыка Акиева будет закрыт для движения автотранспорта – мэрия Бишкека

2 мая 2017, 10:17 Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. В Управлении капитального строительства мэрии Бишкека сообщают, что с 3 мая будет закрыто дорожное движение на улице Калыка Акиева от улицы Киевской до проспекта Чуй. Об этом передает пресс-служба мэрии столицы.

Сообщается, что закрытие движения для автотранспорта осуществляется в связи с ремонтом инженерных сетей и продолжится до середины июня 2017 года.

Ремонт сетей будет осуществляться ОсОО "Азиястройкомплекс. После завершения работ по ремонту инженерных сетей планируется ремонт улицы Калык Акиева в счет китайского гранта.

Мэрия Бишкека просит извинения за причинённые неудобства и убедительно просит горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения.