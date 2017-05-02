Судьям Бишкека и Чуйской области рассказали о деятельности Конституционной палаты

2 мая 2017, 10:32 Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. Конституционная палата совместно с Общественным Фондом "Правовая клиника "Адилет" 28-29 апреля провела школу конституционализма для судей местных судов Бишкека и Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба КП.

Отмечается, что целью данной школы конституционализма является повышение уровня знаний участников о деятельности Конституционной палаты, понимания важности роли и значения такого органа в системе защиты прав и свобод человека и гражданина, а также разъяснение порядка обращения с запросом в Конституционную палату.

Так, согласно конституционному Закону о Конституционной палате, одним из субъектов обращения в КП является судья (судьи) КР. Если при рассмотрении дела в любой судебной инстанции возникает вопрос о конституционности закона или иного нормативного правового акта, от которого зависит решение дела, суд направляет запрос в Конституционную палату.

Перед участниками мероприятия выступили судьи Конституционной палаты и сотрудники ее аппарата, которые рассказали о роли и месте Конституционной палаты в системе судебных органов, особенностях порядка обращения судей в КП, правовых принципах, применяемых там при принятии решений, а также об актах Конституционной палаты и их исполнении.

Во время практической части школы участники смогли приобрести навыки подготовки и правильного оформления запросов в Конституционную палату и учесть наиболее распространенные ошибки при обращении.

Напомним, что школы конституционализма проводятся Конституционной палатой с 2014 года, как для судей, так и для представителей нормотворческих органов, других государственных органов, неправительственных организаций, средств массовой информации, научных кругов и адвокатов.