В Баткене задержана партия контрабандного картофеля на сумму более полумиллиона сомов - ГТС

2 мая 2017, 10:37 Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. В Баткене сотрудниками оперативной таможни "Юг" был выявлен факт незаконного ввоза картофеля на общую сумму 625 000 сомов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Кыргызстана.

По данным ведомства, в ходе проведения мероприятий по выявлению и пресечению фактов незаконного ввоза/вывоза товаров и транспортных средств, на таможенную территорию ЕАЭС, сотрудниками оперативной таможни "Юг" были остановлены и проверены две грузовые автомашины марки "ДАФ" и "Камаз", с прицепами, с государственными номерными знаками КР, под управлением граждан КР К.Н. и Э.Х.

При осмотре грузовых отсеков данных автомашин был обнаружен товар: картофель в тканевых мешках в количестве 31 250 кг, ввезенного из Республики Таджикистан. Материалы дел переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности.