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В Баткене задержана партия контрабандного картофеля на сумму более полумиллиона сомов - ГТС

Источник:
http://kabar.kg/news/v-batkene...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-423600-ru.html

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2 мая 2017, 10:37       Комментарии

Бишкек, 2 мая /Кабар/. В Баткене сотрудниками оперативной таможни "Юг" был выявлен факт незаконного ввоза картофеля на общую сумму 625 000 сомов. Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Кыргызстана.
По данным ведомства, в ходе проведения мероприятий по выявлению и пресечению фактов незаконного ввоза/вывоза товаров и транспортных средств, на таможенную территорию ЕАЭС, сотрудниками оперативной таможни "Юг" были остановлены и проверены две грузовые автомашины марки "ДАФ" и "Камаз", с прицепами, с государственными номерными знаками КР, под управлением граждан КР К.Н. и Э.Х.
При осмотре грузовых отсеков данных автомашин был обнаружен товар: картофель в тканевых мешках в количестве 31 250 кг, ввезенного из Республики Таджикистан. Материалы дел переданы в прокуратуру Ошской области для передачи по подследственности.

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